Mundial 2018. Polska - Litwa 4:0. Do Rosji w dobrych nastrojach

W porównaniu do piątkowego meczu z Chile selekcjoner naszej kadry dokonał kilku korekt w składzie. Główną była zmiana ustawienia w pierwszych 45 minutach. Przeciwko zespołowi z Ameryki Południowej Biało-Czerwoni zagrali czterema obrońcami, a we wtorek wybiegło ich na murawę trzech. Zmiany nie dotyczyły tylko formacji obronnej, bo szansę gry od pierwszych minut dostał między innymi Dawid Kownacki. Natomiast w składzie Litwinów pojawiło się kilku zawodników niegdyś znanych z boisk Lotto Ekstraklasy z Fiodorem Cernychem na czele, który niegdyś był zawodnikiem Górnika Łęczna.

Polacy rozpoczęli mecz z dużym animuszem i na efekty nie trzeba było długo czekać. W 19 minucie po koronkowej akcji i wrzutce z prawej strony Dawida Kownackiego Maciej Rybus zgrał piłkę do Roberta Lewandowskiego, a ten pokonał Dziugasa Bartkusa, również byłego zawodnika klubu z Łęcznej. W 33 minucie było 2:0. Znów na listę strzelców wpisał się kapitan naszej drużyny zdobywając piękną bramkę bezpośrednio z rzutu wolnego. W 45 minucie Litwini mogli zdobyć gola kontaktowego, ale strzał Darvydasa Sernasa kapitalnie obronił Łukasz Fabiański.

W przerwie Adam Nawałka dokonał kilku zmian i Polacy wrócili do gry czwórką obrońców. W 66 minucie strzałem piętą do sitki trafił Grzegorz Krychowiak, ale ten gol nie został uznany. Jednak cztery minuty później do siatki trafił Dawid Kownacki zdobywając swoją pierwszą bramkę w pierwszej reprezentacji. To nie był jednak koniec bo w końcówce rzut karny na gola zamienił Jakub Błaszczykowski.

Biało-Czerwoni wylatują do Rosji w dobrych nastrojach. Mistrzostwa świata rozpoczynają się już w czwartek, ale zespół Adama Nawałki swoje pierwsze spotkanie rozegra 19 czerwca. O godzinie 17 polskiego czasu na stadionie w Moskwie Robert Lewandowski i spółka zmierzą się z Senegalem. Kolejnymi grupowymi rywalami Polaków będą Kolumbijczycy i Korea Południowa.

Polska – Litwa 4:0 (2:0)

Bramki: Lewandowski (19, 33), Kownacki (71), Błaszczykowski (82-karny)

Polska: Fabiański (46 Szczęsny) – Cionek, Bednarek (52 Pazdan), Jędrzejczyk (46 Piszczek) – Bereszyński, Krychowiak (77 Zieliński), Góralski, Rybus (70 Błaszczykowski) – Kownacki, Lewandowski (46 Teodorczyk), Milik.

Litwa: Bartkus – Vaitkunas, Jankauskas (90 Mikuckis), Girdvainis, Baravykas – Verbickas, Paulius (58 Slivka) – Novikovas, Vorobjovas, Cernych (26 Lasickas)– Sernas

Żółte kartki: Góralski – Sernas.

Sędziował: Kevin Blom (Holandia).

Widzów: 53 803.