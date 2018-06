MUNDIAL 2018. Portugalia – Maroko 1:0. Ronaldo zrobił różnicę

Mecz od mocnego uderzenia rozpoczęli Portugalczycy. Już w piątej minucie po dobrze bitym rzucie rożnym gola na 1:0 zdobył Cristiano Ronaldo. Dla Portugalczyka była to już czwarta bramka na Mundialu w Rosji. Ronaldo pięć minut później mógł podwyższyć na 2:0, ale tym razem jego strzał przeleciał obok słupka. W dalszej fazie przewagę mieli zawodnicy z półwyspu Iberyjskiego, ale Maroko grające o „życie” starało się groźnie kontrować. W 12 minucie główkował Benatia, ale Rui Patricio był na posterunku. Cztery minuty przed końcem pierwszej połowy powinno być 2:0 dla Portugalii. W sytuacji sam na sam z Mohandem znalazł się Guedes, ale uderzył zbyt czytelnie i do przerwy wynik nie uległ zmianie.

Po zmianie stron nie mający już nic do stracenia Marokańczycy ruszyli do ataku. W 55 minucie główkował Belhanda, a Rui Patricio wyciągnął się jak struna i odbił piłkę na rzut rożny. Sześć minut później zespół z Afryki miał najlepszą szansę na zdobycie gola. Tym razem strzelał Benatia ale równie mocno co niecelnie. Zawodnik Juventusu kolejną szansę już w doliczonym czasu gry, ale i tym razem strzelił nad poprzeczką. – To było ważne aby wygrać, ale po tym meczu musimy ze sobą porozmawiać. Dobrze rozpoczęliśmy spotkanie, ale potem rywale przejęli inicjatywę. Musimy to poprawić – powiedział tuż po końcowym gwizdku Fernando Dos Santos, selekcjoner Portugalii.

Porażka oznacza dla Marokańczyków koniec marzeń o awansie do fazy pucharowej. We wtorek z turnieju odpadł inny zespół z Afryki – Egipt. Natomiast drugi mecz grupy B pomiędzy Iranem, a Hiszpanią zakończył się po zamknięciu wydania.

Portugalia – Maroko 1:0 (1:0)

Bramka: Ronaldo (5).

Portugalia: Patricio – Soares, Pepe, Fonte, Guerreiro – B. Silva (59 G. Martins), W. Carvalho, Moutinho (89 A. Silva), Mario (70 B. Fernandes) – Ronaldo, Guedes.

Maroko: Mohand – Dirar, Benatia, M. da Costa, Hakimi – El Ahmadi (85 Fadr), Busufa – N. Amrabat, Bilhanda (75. Carcela-Gonzalez), Zijach – Butaib (70 El Kabi).

Żółte kartki: A. Silva – Benatia.

Sędziował: Mark Geiger (USA).