Nasi lekkoatleci rządzą w Europie

Największe sukcesy osiągnęli Piotr Lisek (skok o tyczce) Marcin Lewandowski (bieg na 1500 m), Sylwester Bednarek (skok wzwyż), Adam Kszczot ( bieg na 800 m), kobieca sztafeta 4x400 metrów i Konrad Bukowiecki (pchnięcie kulą), którzy zostali mistrzami Starego Kontynentu. Srebro wywalczył Rafał Omelko bieg na 400 m), a brązowe medale Sofia Ennaoui, Justyna Święty, Ewa Swoboda a także Paweł Wojciechowski.

Na szczególną uwagę zasługuje sukces Bukowieckiego, który nie tylko wygrał, ale także wynikiem 21,97 ustanowił rekord Polski w pchnięciu kulą. Został też najmłodszym w historii triumfatorem tej imprezy wśród kulomiotów. W sobotę miał 19 lat i 352 dni. – Na razie nie dociera do mnie, co zrobiłem. Marzyłem o medalu, ale nie spodziewałem się, że to może być złoto – powiedział mistrz świata juniorów dla PAP.