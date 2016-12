Oscar będzie zarabiał więcej od Messiego i Ronaldo (wideo)

Kwota transferu miała wynieść około 60 milionów euro. Dodatkowo zawodnik może liczyć na niebotyczne zarobki. Tygodniowo nowy klub zaproponował mu aż 400 tysięcy funtów. A to oznacza, że Oscar został najlepiej opłacanym zawodnikiem na świecie. Zarabia więcej niż Leo Messi, czy Cristiano Ronaldo.

– Nie wiem, jaki jest tego cel. Bo jakiś musi być. No jasne, że jest to duży kraj, chcą to rozpropagować, żeby to funkcjonowało, żeby można było sprzedawać bilety, żeby to zainteresowanie było jak największe, no ale to jest parę godzin do przodu. Kto w Europie będzie to oglądał? – zastanawia się Piotr Nowak, były reprezentant Polski, obecnie trener Lechii Gdańsk.

Oscar w tym sezonie rozegrał w barwach Chelsea 11 spotkań, ale ani razu nie wpisał się na listę strzelców. Trener „The Blues” Antonio Conte nie darzył piłkarza zbyt wielkim zaufaniem i mimo zaledwie 25 lat Brazylijczyk zdecydował się na przenosiny do Chin.