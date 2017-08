Paweł Fajdek i Wojciech Nowicki awansowali do finału MŚ

Kwalifikacje do zaplanowanego na piątek finału rzutu młotem przebiegały w deszczowej aurze. Dlatego nasi zawodnicy długo nie zwlekali uzyskaniem przepustki do walki o medale. Nowicki już w pierwszym rzucie zrobił swoje – posłał młot na odległość 76,85. Fajdek w drugiej kolejce też wykonał zadanie.

– Młot uderzył w koło przy pierwszym rzucie i dlatego wyszło tylko 71 metrów. Wiem o co walczę i po co jestem w Londynie. Chcę wychodzić z tego stadionu tak, by zatrzeć wszystkie złe wspomnienia. Pamiętam jeszcze, jak nie awansowałem do finału igrzysk olimpijskich w 2012 roku. W piątek chcę rzucać daleko – wyjaśniał Paweł Fajdek cytowany przez portal pzla.pl.

O tym, czy Biało-Czerwoni powiększą dorobek medalowy przekonamy się w piątek. Początek finału zaplanowano na godz. 21.30 polskiego czasu.