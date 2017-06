Paweł Fajdek najlepszy podczas Memoriału Janusza Kusocińskiego

Fajdek znowu miał sporą przewagę nad rywalami. W swojej najlepszej próbie uzyskał 80,53 metra. Tym samym wyprzedził drugiego Wojciecha Nowickiego – 76,19. Na najniższym stopniu podium uplasował się Nick Miller z Wielkiej Brytanii, który mógł się pochwalić rezultatem 76,00.

Młociarz Agrosu nie był zadowolony z warunków, w jakich toczyła się rywalizacja, ale i tak po raz kolejny znokautował rywali. Wygrał już w drugiej próbie. Przy okazji zaliczył 41 konkurs, w którym miał przynajmniej jeden 80-metrowy rzut. – Może nie jest to wielki sukces, ale na pewno poprawne zawody. Nowe koło w Szczecinie jest o wiele wolniejsze, a dodatkowo w trzecim, czwartym obrocie buty były już całe w pyle, , więc zero przyczepności, zero współpracy ze sprzętem. Nie dało się tym młotem rzucać. Może za rok warunki będą już lepsze – oceniał Fajdek dla x-news/Agencja TVN.

Włodarczyk też wygrała bez najmniejszych problemów. W pierwszym rzucie uzyskała wynik 77,08. Żadna z rywalek nawet się do niego nie zbliżyła. Włodarczyk osiągała jeszcze: 76,48 i równo 77 metrów. Druga była reprezentantka Azerbejdżanu Hanna Skydan. Na podium uplasowała się jeszcze Malwina Kopron z AZS UMCS, która nie była do końca zadowolona z osiągniętych rezultatów (71,88 w najlepszej próbie), ale w rankingu IAAF Hammer Throw Challenge zajmuje trzecie miejsce. Prowadzą oczywiście Fajdek i Wlodarczyk.

Zadowolony ze swojej postawy w Szczecinie mógł być jeszcze Dominik Kopeć z Agrosu Zamość, który wygrał bieg na 100 metrów z czasem 10,37 sekundy. Rywalizacja była zacięta, bo drugi na mecie Karol Zalewski osiągnął rezultat 10,46. Trzecia lokata przypadła Przemysławowi Słowikowskiemu z Floty Gdynia – 10,51.