Tytan Wisznice potrzebuje cudu

Wszystko może wyjaśnić się już po czwartkowej serii gier (mecze o godz. 16). Zespoły z Łomazów i Czemiernik potrzebują tylko punktu, Tytan musi wygrać wszystkie mecze do końca sezonu.

W najtrudniejszej sytuacji są piłkarze z Wisznic, którzy zajmują pierwsze z miejsc spadkowych (12) i uzbierali 21 punktów. Do bezpiecznych pozycji tracą sześć „oczek”, zarówno do poprzedzającego ich Orła, jak też do sklasyfikowanej na 10 pozycji Niwy Łomazy. Niezwykle ważny był niedzielny mecz Tytana w Czemiernikach, wygrany 1:0. – To było spotkanie ostatniej szansy, zwycięstwo przedłużyło nasze szanse na utrzymanie – mówi Jan Jakubiec, trener Tytana.

Tytan ma najkorzystniejszy bilans bezpośrednich spotkań: zwycięstwo 1:0 i remis 0:0 z Orłem oraz wygraną 6:1 i porażkę 0:2 z Niwą. Te rezultaty będą ważne wyłącznie przy identycznej liczbie punktów na koniec. To z kolei zależne będzie od wyników czwartkowej i niedzielnej kolejki. W niej Tytan zmierzy się u siebie z Unią Żabików i na wyjeździe ze zdegradowanym Dwernickim Stoczek Łukowski. Orzeł wystąpi na boisku w Międzyrzecu Podlaskim oraz zagra u siebie z pretendentem do awansu Gromem Kąkolewnica. Z kolei przeciwnikami Niwy będą Kujawiak Stanin (u siebie) i wyjeździe Bizon Jeleniec. – Nie składamy broni. Sześć punktów można odrobić i chcemy tego dokonać – mówi trener Jakubiec. – Wierzymy też, że kwestia utrzymania rozstrzygnie się na boisku. Mam nadzieję, że zarówno Huragan, jak i Grom podejdą bardzo poważnie do spotkań z Orłem.

– Przed rozgrywkami, oprócz Dwernickiego i Dębu Dębowa Kłoda typowałem Niwę Łomazy do spadku. Dwaj pierwsi kandydaci zostali już trafieni. Teraz czas na trzeciego – mówi grający szkoleniowiec Orła Konrad Łabęcki.

W czwartek grają (wszystkie mecze o godz. 16): Dąb Dębowa Kłoda – ŁKS Łazy * LZS Dobryń – Orlęta Łuków * Niwa Łomazy – Kujawiak Stanin * Grom Kąkolewnica – Bizon Jeleniec * Huragan Międzyrzec Podlaski – Orzeł Czemierniki * Tytan Wisznice – Unia Żabików * Sokół Adamów – Dwernicki Stoczek Łukowski.