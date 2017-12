Huragan Międzyrzec Podlaski wiosną chce powalczyć o awans

Pierwsi będą ściskać kciuki za swój zespół, aby do ostatniej kolejki utrzymał przewagę trzech punktów i awansował do IV ligi. Z kolei drudzy też będą zaciskać dłonie z myślą o wyprzedzeniu na finiszu ekipy z Łukowa i wygraniu bialskiej klasy okręgowej. W tym celu wicemistrz bialskiej „okręgówki” zaczął już szlifowanie formy – rozegrał jeszcze jesienią już pierwszy mecz kontrolny. – Mierzyliśmy się, na prośbę rywala, z Podlasiem Biała Podlaska. Po trafieniach Jacka Mielnika i Mirosława Wojtczuka zremisowaliśmy 2:2. Mieliśmy też trzy wyśmienite okazje do strzelenia kolejnych goli. Dla nas też był to bardzo pożyteczny sprawdzian – tłumaczy Tadeusz Żechowski, kierownik zespołu z Międzyrzeca.

W drużynie trenera Daniela Wajszczuka sprawdzani byli dwaj zawodnicy: prawy obrońca i środkowy pomocnik. Pierwszy gra w Podlasiu, drugi jest piłkarzem TOP-54 Biała Podlaska. – Nie chcemy na razie podawać nazwisk. Rozmawialiśmy z każdym z nich i chcą grać u nas. Potrzebny jest nam również napastnik z prawdziwego zdarzenia. Mamy na oku jednego, z IV ligi. Odbyliśmy już z nim rozmowę w sprawie przyjścia do naszego zespołu – tłumaczy kierownik Huraganu.

Zespół z Międzyrzeca w dalszym ciągu prowadził będzie trener Wajszczuk. Klub za to ma nowego prezesa. Dotychczasowego Leszka Petruczenko zastąpił Gabriel Urbaniuk. Do tej pory razem z Tadeuszem Żechowskim pełnił obowiązki kierownika drużyny.

Pod nowymi rządami ekipa ma postawiony konkretny cel. – Chcemy wygrywać i pokazać naszym kibicom ładną piłkę nożną – mówi Żechowski. – Mimo że tracimy trzy punkty, w dalszym ciągu interesuje nas końcowe zwycięstwo na wiosnę. Już w drugiej kolejce zmierzymy się u siebie z liderem Orlętami i jeśli wygramy, wyprzedzimy go w tabeli. A potem droga wydaje się prosta – trzeba będzie pokonywać każdego kolejnego przeciwnika.

Huragan rozpocznie przygotowania do rundy rewanżowej 15 stycznia. – Będziemy trenować cztery razy w tygodniu, także na orliku, przy sztucznym oświetleniu. Najważniejsze będzie dobre przygotowanie motoryczne. Zrobimy, co będziemy mogli, aby wygrać rozgrywki i awansować do IV ligi – zapowiada kierownik Huraganu.

Plan meczów kontrolnych Huraganu: 17 lutego: Wektra Zbuczyn * 25 lutego: Lutnia Piszczac * 4 marca: MKS Mielnik * 11 marca: Naprzód Skórzec * 18 marca: Victoria Kałuszyn * 25 marca: GLKS Rogoźnica. Na przełomie lutego i marca będzie też sparing z Podlasiem Biała Podlaska.