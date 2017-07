Dwie Amerykanki nie dla Górnika. Kadra zamknięta

Obie zawodniczki w zimie trenowały przez tydzień w Łęcznej, a nawet zagrały w wygranym przez Górnik sparingu z AZS PSW Biała Podlaska. Musiały jednak wrócić do Stanów, aby dokończyć edukację, a w Łęcznej miały pojawić się w lecie. Do ich zakontraktowania ostatecznie nie doszło, bo wybrały grę w Medyku Konin. Na podobny krok zdecydowały się również Brittany Kindzierski, Cassidee Lynch. – To dorosłe kobiety i szanuję ich wybór. Myślę, że duży wpływ na ich decyzję miał fakt, że Medyk gra w eliminacjach Ligi Mistrzyń – komentuje sprawę Piotr Mazurkiewicz. Medyk musi szukać wzmocnień, bo w lecie straciły dwie swoje liderki – Aleksandrę Sikorę i Katarzynę Daleszyk, które przenoszą się do włoskiego ACF Brescia Femminile.

Skompletowaną kadrę mają za to w Górniku Łęczna. Do ekipy wicemistrza Polski dołączyło pięć piłkarek – Dominika Grabowska, Sylwia Matysik, Agata Guściora, Ana Jelenčić i Alicja Materek. Pierwsze trzy to członkinie seniorskiej reprezentacji Polski. Jelencić z kolei gra w kadrze Chorwacji, a Materek w reprezentacji U-17. Kilka futbolistek zdecydowało się również opuścić zespół z Łęcznej. Do beniaminka pierwszej ligi, GKS Katowice, przeniosły się Marlena Hajduk i Karolina Koch, a UKS SMS Łódź wzmocniła Kasandra Parczewska. W ostatnich dniach nowego pracodawcę znalazła sobie także Jessica Ludwiczak, która zasiliła szeregi AZS PWSZ Wałbrzych. W ekipie z województwa lubelskiego w nowym sezonie nie zobaczymy także Aleksandry Noras, Marioli Bujalskiej, Jolanty Bujalskiej, Jagody Szewczuk i Urszuli Wasil.

W piątek podopieczne Piotra Mazurkiewicza wyjadą na zgrupowanie na Litwę, gdzie rozegrają serię gier towarzyskich. 23 i 25 lipca zmierzą się z Gintra Universitetas Szawle. 27 lipca rozpocznie się czterodniowy turniej Amber Cup, w który oprócz ekip z Łęcznej i Szawlów zagrają jeszcze łotewski Rigas FS i estoński Parnu JK. Rozgrywki Ekstraligi rozpoczną się tydzień później. Górnik w pierwszej kolejce zmierzy się na wyjeździe z UKS SMS Łódź. Gra w tym sezonie toczy się o pokaźne nagrody finansowe. Mistrz Polski wzbogaci się netto o 60 tys. zł. Wicemistrz otrzyma połowę tej kwoty, a brązowy medalista będzie musiał zadowolić się 15 tys. zł. Zdobywca Pucharu Polski zarobi 35 tys. zł, a finalista tych rozgrywek 20 tys. zł.

Współpraca z Białymstokiem

Akademia Piłkarska Dziewcząt Ekosport Białystok została oficjalnym partnerem GKS Górnik Łęczna. Obie ekipy będą ze sobą współpracować, a w przyszłości najzdolniejsze zawodniczki z Białegostoku mogą zostać włączone do kadry Górnika.