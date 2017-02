Konkurs. Karnety na mecze Górnika do wygrania

W tym roku ceny poszły w dół. Za pojedynczą, normalną wejściówkę zapłacimy 30 zł, a wizyta 3-osobowej rodziny to wydatek 46 zł. Na tańsze bilety mogą liczyć również dzieci i młodzież do 18 roku życia będące posiadaczem Karty Dużej Rodziny – za wejściówkę zapłacą jedynie 1 zł.

Bilety ulgowe przysługiwać będą uczniom, oraz studentom do 13 do 26 roku życia, a także seniorom którzy ukończyli 60 rok życia. Najmłodsi do 13 lat za bilet zapłacą jedynie 1 zł. Dzieci w wieku do 5 lat wchodzą na mecz za darmo.

Na specjalny rabat na starcie sprzedaży będą mogli liczyć posiadacze Karty Kibica. Bilety normalne będą dla nich tańsze o 10 zł. Zmianie uległy również ceny biletów dla kobiet. Na zakup tańszej, ulgowej wejściówki (w cenie 15 zł) mogą liczyć tylko te panie, które podczas jednej transakcji zakupią również bilet dla dziecka.

Znane są także ceny karnetów na mecze zielono-czarnych. Za pakiet wszystkich spotkań do końca sezonu trzeba zapłacić 160 zł. Nabywcy karnetów za wszystkie mecze do końca sezonu zapłacą więc jedynie po 20 zł za mecz. Klub dodatkowo daje możliwość zmiany miejsca na stadionie na wybrane mecze, oraz przekazania biletu na pojedyncze mecze dla innego kibica. Dodatkowo każdy karnetowiec otrzyma dwa vouchery, które może wymienić na bezpłatne bilety.

Konkurs!

Razem z Górnikiem Łęczna przygotowaliśmy dla Was konkurs, w którym są do wygrania dwa podwójne karnety na mecze zielono-czarnych w rundzie wiosennej. Otrzymają je osoby, które poprawnie odpowiedzą na pytanie: Jaki jest dotychczasowy rekord frekwencji na meczach Górnika Łęczna na Arenie Lublin? Odpowiedź, wraz z danymi (imię i nazwisko, numer telefonu) należy wysłać na adres e-mail michal.beczek@dziennikwschodni.pl. Wygrywają dwie pierwsze osoby.