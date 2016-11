Nasi ludzie w zarządzie PZPN. Czym się zajmą?

– Największym skarbem, największą zasługą PZPN jest, że kibice nic nie czytają o PZPN, bo PZPN jest poważny, dobrze zorganizowany i normalnie, dobrze działa. Podnieca ich tylko piłka nożna. A piłka jest prosta, piłka jest jedna. Trzeba szkolić, kształcić trenerów, wymagać, mieć dobry plan, dbać o logistykę, mądrze pieniądze dzielić – powiedział w rozmowie z laczynaspilka.pl Zbigniew Boniek chwilę po tym, jak został wybrany prezesem PZPN na drugą kadencję z rzędu.

Wybitny reprezentant Polski będzie piastować to stanowisko do 2020 roku. W tajnym głosowaniu poparło go 99 delegatów, a jego kontrkandydata Józefa Wojciechowskiego zaledwie 16.

Wiceprezesami PZPN zostali: Eugeniusz Nowak (ds. organizacyjno-finansowych), Andrzej Padewski(ds. zagranicznych), Marek Koźmiński (ds. szkoleniowych), Cezary Kulesza (ds. piłkarstwa profesjonalnego) oraz Jan Bednarek (ds. piłkarstwa amatorskiego).

W 12-osobowym zarządzie PZPN znalazło się dwóch przedstawicieli związanych z Lubelszczyzną. To Zbigniew Bartnik (prezes Lubelskiego Związku Piłki Nożnej i Artur Kapelko ( prezes Górnika Łęczna).

Bartnik zastąpi prawdopodobnie Padewskiego w roli przewodniczącego Komisji. ds. Piłkarstwa Kobiecego. Prezes LZPN był już jej członkiem w latach 2008-12. W przeszłości był związany z piłką kobiecą także jako trener pierwszoligowej drużyny Cisów Nałęczów.

Czym w zarządzie PZPN będzie zajmował się Kapelko? – Zamierzam reprezentować piłkę ligową, zarówno w wydaniu ekstraklasowym, jak i pierwszoligowym – przekonuje prezes Górnika.

–Trzeba powiedzieć, że pierwsza liga wzmocniła się w ciągu ostatnich czterech lat. Jest bardzo dobrze pokazywana przez stację telewizyjną Polsat. Również część opłat dotyczących klubów została zmniejszona, także obyśmy dalej szli w tym kierunku. Jeśli będzie taka okoliczność, to będziemy się starali wspólnie z prezesem Zbigniewem Bartnikiem wspierać także rozwój piłki regionalnej. Przypomnę, że wspólnie i we współpracy z miastem udało nam się zarekomendować, aby również Lublin był jedną z aren Euro 2017, rozgrywane są u nas także spotkania reprezentacji młodzieżowych.