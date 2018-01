Górnik – Resovia 2:0. Zagrali na zero z tyłu

W ostatnich tygodniach forma podopiecznych trenera Sławomira Nazaruka zdaje się zwyżkować. Po wygranej 2:1 z Avią Świdnik łęcznianie przystąpili do starcia z czwartym zespołem trzeciej ligi po rundzie jesiennej w nieco lepszych nastrojach. W starciu przeciwko Resovii w bramce Górnika zabrakło Sergiusza Prusaka. Trener Nazaruk dał tym razem odpocząć doświadczonemu golkiperowi, a jego miejsce między słupkami w pierwszej połowie zajął dawno nie oglądany Dawig Smug.

W pierwszych 45 minutach długo utrzymywał się remis bezbramkowy. Dopiero w samej końcówce gola dla Górnika zdobył testowany Jurij Wereszczak dla którego było to trzecie trafienie w meczach sparingowych Górnika. Ukrainiec zdobywał wpisywał się na listę strzelców w starciu ze Stalą Rzeszów (porażka 1:2) i wspomnianą już Avią Świdnik.

W przerwie sztab szkoleniowy Górnika kolejny raz dokonał wymiany całej jedenastki. Tym samym w drugiej połowie między słupkami stanął Damian Podleśny i również zachował czyste konto. Natomiast tuż po upływie godziny gry bramkę na 2:0 dla spadkowicza z Lotto Ekstraklasy zdobył Dariusz Jarecki. Tym samym był to pierwszy mecz kontrolny, w którym zielono-czarni nie stracili bramki. Przypomnijmy, że odkąd rolę pierwszego trenera pełni Sławomir Nazaruk zespół występuje w zestawieniu z czterema obrońcami. Wydaje się, że właśnie skuteczna gra w defensywie będzie jednym z kluczy do zapewnienia sobie utrzymania w Nice I Lidze. – Po dzisiejszym meczu mamy więcej powodów do zadowolenia. Udało się nie stracić gola i stworzyć kilka groźnych sytuacji pod bramką przeciwnika. Cieszymy się ze zwycięstwa i czystego konta. – powiedział po meczu trener Sławomir Nazaruk cytowany przez klubowy portal.

Kolejny mecz kontrolny zielono-czarni rozegrają już w sobotę. Tym razem ich rywalem na boisku w Łęcznej będzie drugoligowa Wisła Puławy.

Górnik Łęczna – Resovia 2:0 (1:0)

Bramki: Wereszczak (45), Jarecki (61)

Górnik: Smug –Flis, Kasperkiewicz, Pruchnik, Sasin, Sosnowski, Makowski, Szysz, Suchanek, Bonin, zawodnik testowany. II połowa: Podleśny –Jarecki, Kosznik, Wiech, zawodnik testowany, Pisarczuk, Makowski, Karbowy, Szewczyk, Szerszeń, zawodnik testowany.

Resovia: Marcin Pietryka – Kantor, Makowski, Barszczak, Cach –Frankiewicz, Kaliniec, Ogrodnik, Pyrdek – Hass, Buczek.