Górnik – Siarka 2:1. Pierwsza zimowa wygrana łęcznian

W minioną środę łęcznianie walczyli z innym zespołem z drugiej ligi – Stalą Stalowa Wola i przegrali 3:4, a jedną z bramek strzelił popularny „Sosna”. W sobotę wynik meczu otworzył w 49 minucie Sebastian Szerszeń po tym jak Górnik przeprowadził szturm na bramkę Siarki. Natomiast w 67 minucie Patryk Rojek skapitulował po strzale Piotra Witasika.

W druigiej połowie sparingu dał o sobie znać Sosnowski. Tym razem obrońca Górnika wpisał się na listę strzelców sześć minut przed końcem spotkania zdobywając gola na wagę zwycięstwa. – Wygrana z Siarką to dla nas fajna nagroda na zakończenie kolejnego tygodnia pracy. W drugim meczu z rzędu udało mi się zdobyć bramkę i jest to dla mnie bardzo pozytywny impuls – przyznaje Sosnowski. – Najważniejsza jest jednak dla mnie dobra gra i spełnianie zadań na potrzeby zespołu. Od dwóch tygodniu trenujemy bardzo ciężko i chcemy jak najlepiej przygotować się do rundy wiosennej i meczu z Wigrami Suwałki. Zdajemy sobie bowiem sprawę jak ważna wiosna przed nami – zapewnia defensor łęcznian.

– Każde zwycięstwo cieszy, ale co do samej gry to mam sporo zastrzeżeń. Widać po zawodnikach, że mają w nogach ciężkie treningi. Na poprawę gry mamy jeszcze trochę czasu. Przed nami trudny tydzień, w którym będziemy trenowali dwa razy dziennie i zagramy dwa mecze sparingowe. – powiedział po meczu trener Sławomir Nazaruk.

Wśród graczy testowanych kolejny raz pojawili się bramkarz Damian Podleśny i pomocnik Michał Zuber. Pierwszy z nich nadal stara się o angaż w Górniku, natomiast sztab szkoleniowy po sobotnim sparingu ma zrezygnować z dalszych testów wychowanka klubu z Łęcznej. Przed przerwą w linii ataku pojawił się jeszcze jeden gracz, ale również nie wywarł specjalnego wrażenia na trenerze Nazaruku.

Nadchodzący tydzień będzie dla spadkowicza z Lotto Ekstraklasy równie pracowity. Już w środę w Lubartowie łęcznianie zagrają ze Stalą Rzeszów, a w sobotę w Świdniku podejmą tamtejszą Avię.

Górnik Łęczna – Siarka Tarnobrzeg 2:1 (0:0)

Bramki: Szerszeń (49), Sosnowski (84) – Witasik (67)

Górnik: Podleśny (46 Rojek) – Flis (46 Pisarczuk), Wiech (46 Kasperkiewicz), Pruchnik (46 Sosnowski), Jarecki (46 Kosznik) – zawodnik testowany (46 Bonin), Sasin, Karbowy (46 Tymiński), Szewczyk (46 Suchanek) – zawodnik testowany (46 Szysz), zawodnik testowany (46 Szerszeń).