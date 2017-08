Leandro: Mam sentyment do Górnika Łęczna

Początek spotkania należał do was, ale w końcówce Górnik mocno zaatakował...

– Dawno nie grałem w takim meczu. Obie drużyny starały się grać piłką i w konsekwencji padło aż siedem bramek. W pierwszej połowie wyglądaliśmy zdecydowanie lepiej. Po przerwie rywale nas zaatakowali i zrobiło się jeszcze ciekawiej. Wygraliśmy 4:3 i uważam, że kibice, którzy oglądali to spotkanie zobaczyli fajne widowisko. Wiadomo, że fani Górnika mogą być źli, ale łęcznianie zagrali naprawdę dobre zawody.

Cieszyłeś się przed meczem, że znów zagrasz w Łęcznej?

– Tak. Spędziłem tutaj dwa lata i mam ogromny sentyment do tego klubu. Szanuję zawodników Górnika i kibiców. Wiadomo jednak jak to bywa. Kariera zawodnika jest dość krótka. Teraz jestem zawodnikiem Stali Mielec i będę robić wszystko by mój nowy klub powalczył o awans do ekstraklasy.

Spodziewałeś się, że w tym meczu padnie aż tyle bramek? Po trzech kolejkach mieliście straconego tylko jednego gola…

– To charakterystyka I ligi. Każdy mecz jest ciężki. Rozgrywki w Polsce są bardzo specyficzne bo każdy może wygrać z każdym. Jednak najważniejsze dla nas jest to, że znów udało się nam zdobyć komplet punktów.

Zaliczyłeś w piątek asystę, ale też sprokurowałeś rzut karny…

– Nie jestem do końca przekonany, że w tej sytuacji faulowałem. Sędzia jednak zdecydował się wskazać na 11 metr. Co do asysty to cieszę się, że pomogłem drużynie.

Stal Mielec przez ekspertów typowana jest jako czarny koń rozgrywek. Możecie namieszać w lidze?

– Uważam, że tak. Za nami co prawda dopiero cztery kolejki. Ale z każdym kolejnym meczem będziemy się starali poprawiać błędy i grać jeszcze lepiej.

A jak czujesz się w Mielcu?

– Bardzo dobrze, zostałem bardzo dobrze przyjęty przez trenera i kolegów z zespołu. Wspólnie z Krzysztofem Kierczem graliśmy razem w Koronie Kielce, a ostatnio dołączył do nas Michał Janota, którego zresztą też znałem z gry w Koronie.

Innych ofert nie było?

– Zapytania się pojawiały, ale brakowało konkretów. Miałem też oferty zagraniczne, ale nie brałem ich pod uwagę. Zdecydowałem się zostać w Polsce. Stal była bardzo zdeterminowana bym do nich trafił i po rozmowie z żoną zdecydowaliśmy, że podpiszę umowę z tym zespołem. Żona doskonale rozumie specyfikę mojego zawodu i nie miała z tym żadnych problemów żebyśmy przenieśli się do Mielca.