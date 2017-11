Paweł Sasin (Górnik Łęczna): Wymazać jesień z pamięci

Porażka z Odrą Opole musi boleć, bo znowu stworzyliście mnóstwo sytuacji, a do siatki trafiali tylko rywale...

– Wyszliśmy na ten mecz naładowani energią, a... szybko straciliśmy bramkę. Później rywale dołożyli kolejnego gola i na drugą połowę wyszliśmy odrabiać straty. Atakowaliśmy, mieliśmy sporo sytuacji, ale nic nie chciało wpaść. Przeciwnicy nas kontrowali i jedną z okazji wykorzystali. To nasza kolejna porażka u siebie. Co prawda został nam jeszcze jeden mecz, ale trzeba zrobić wszystko, by wymazać tę jesień z naszej pamięci. Musimy się wziąć w garść od pierwszego meczu wiosną, bo wtedy nie będzie już miejsca na pomyłki.

Co się dzieje z drużyną Górnika? Nie wyciągacie wniosków z porażek? Nie wytrzymujecie presji?

– To nie jest problem mentalny. Mamy wielu doświadczonych zawodników, którzy potrafiliśmy wychodzić obronną ręką z trudniejszych sytuacji. Popełniamy te same błędy co spotkanie i zawodnikom na poziomie I ligi nie powinno się to zdarzać. Niby prowadzimy grę, niby przeważamy, ale zawsze zdarzają nam się dwie, trzy głupie straty. Później jest ciężko odwrócić losy meczu.

Gdzie szukać optymizmu przed meczem w Sosnowcu?

– Od dawna nie wygraliśmy. Został nam jeden mecz i trzeba zrobić wszystko, żeby zdobyć trzy punkty i chociaż minimalnie poprawić swoją sytuację w tabeli. Powiem wprost: wszyscy tę rundę zawaliliśmy.

A jak wyglądały ostatnie dni z nowym-starym trenerem? Coś się zmieniło w przygotowaniach do meczu?

– Trener Sławomir Nazaruk przejął drużynę raptem kilka dni temu, a to zbyt krótki okres, żeby coś zmienić. Chciałbym przy okazji podziękować w imieniu swoim i drużyny trenerowi Tomaszowi Kafarskiemu. Trafił do Łęcznej w trudnym okresie, kiedy zespół był w przebudowie po spadku z ekstraklasy. To doskonały szkoleniowiec i człowiek.

Zmiana trenera wstrząsnęła drużyną?

– Po wyniku widać, że nie. W ekstraklasie to pomogło, bo w dwóch meczach zdobyliśmy cztery punkty. W niedzielę się nie udało. Ale to my piłkarze wyszliśmy na boisko i zawiedliśmy.