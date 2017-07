Radosław Pruchnik bliski powrotu do Górnika. W środę sparing z Motorem

Czas nie jest sprzymierzeńcem działaczy z Łęcznej. Do startu ligi pozostało już zaledwie trzy tygodnie, a w klubie nadal jest wiele niewiadomych. Po spadku z ekstraklasy doszło do exodusu piłkarzy. Jednak część graczy, którzy w zeszłym sezonie byli czołowymi postaciami „zielono-czarnych”, zdecydowała się na pozostanie w Łęcznej. Ich decyzje docenili najbardziej zagorzali kibice Górnika, którzy podczas sparingu z Pogonią Siedlce wywiesili transparent z napisem: „Prusak, Sasin, Bonin, Pitry, Jarecki, Tymiński – pieniądze to nie wszystko. Szacunek”. Fani zapowiedzieli również, że nie wrócą na stadion dopóki do dymisji nie poda się prezes Górnika Artur Kapelko.

Klub szuka więc trenera, a także wzmocnień. Ostatnio, przeciwko Pogoni Siedlce zagrało kilku kolejnych zawodników testowanych. Wśród nich znaleźli m.in. się pomocnik Michał Suchanek (ostatnio Chojniczanka) i obrońcy: Łukasz Wiech ze Śląska Wrocław, Łukasz Sosnowski (Cracovia) i Michał Czekaj (Rozwój Katowice). 21-letni Suchanek jest wychowankiem warszawskiej Legii, a ostanie pół roku spędził w I ligowej Chojniczance. Zagrał jednak tylko w jednym spotkaniu (nota bene przeciwko Wiśle Puławy). Wech ma 20 lat i jest zaczynał grać w piłkę w BKS Lublin. Jeżeli więc Górnik zdecydowałby się na jego angaż zawodnik wróciłby w swoje rodzinne strony. Natomiast Sosnowki ma 26-lat i jest wychowankiem Cracovii, ale nie udało mu się zadebiutować w pierwszej drużynie. Z kolei Czekaj pierwsze piłkarskie kroki stawiał w krakowskiej Wiśle. 25-letni stoper ma na swoim koncie 27 meczów w barwach „Białej Gwiazdy”. A rundę wiosenną spędził w II ligowym Rozwoju Katowice i był podstawowym zawodnikiem.

Rozmowy z zarządem w sprawie nowego kontraktu prowadzi także Radosław Pruchnik, który sparing przeciwko Pogoni obserwował z wysokości trybun. 30-letni zawodnik ostatnią rundę spędził w prowadzonym przez byłego trenera łęcznian Jurija Szatałowa GKS Tychy i należał do czołowych zawodników. W sumie pomocnik wystąpił w 14 meczach i zdobył jedną bramkę (przeciwko Zniczowi Pruszków).

W środowe przedpołudnie piłkarze z Łęcznej rozegrają piąty przedsezonowy mecz kontrolny. Tym razem na bocznym boisku Areny Lublin zagrają z Motorem. Potem „zielono-czarni” zmierzą się jeszcze z Radomiakiem (19) lipca, a na zakończenie okresu przygotowawczego ich rywalem będzie Maccabi Natanja (22 lipca). Pierwszy mecz w Nice I lidze Górnik rozegra tydzień później i będzie to spotkanie na wyjazdowe. Rywalem łęcznian będzie beniaminek – drużyna Odry Opole.