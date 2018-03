Stal - Górnik 1:0. Niezłe 45 minut to za mało

Po inauguracyjnej porażce na inaugurację rundy wiosennej z Wigrami Suwałki zespół trenera Nazaruka musiał szukać punktów w Mielcu. Kibice mieli w pamięci spotkanie z poprzedniej rundy kiedy w Łęcznej po niezwykle emocjonującym meczu Stal zwyciężyła 4:3. Sytuacja łęcznian w tabeli nie jest godna pozazdroszczenia dlatego Grzegorz Bonin i spółka pojechali na Podkarpacie z zamiarem wywalczenia trzech punktów.

Pomóc w realizacji tego celu mieli dwaj nowi zawodnicy – pomocnik Adrian Łuszkiewicz i ukraiński napastnik Jurij Wereszczak – którzy wybiegli w podstawowym składzie. W pierwszej połowie na murawie nie działo się zbyt wiele ciekawego. Oba zespoły nie forsowały tempa, a co za tym idzie sytuacji podbramkowych było jak na lekarstwo. Najlepszą w 38 minucie mieli gospodarze, ale piłka po strzale sprzed pola karnego minimalnie minęła bramkę Sergiusza Prusaka.

Po przerwie mecz stał się zdecydowanie ciekawszy. W 51 minucie Maksymilian Banaszewski wykorzystał złe ustawienie obrony łęcznian i mocnym strzałem w krótki róg pokonał bramkarza z Łęcznej. Stracony gol podziałał mobilizująco na „zielono-czarnych” którzy ruszyli do ataku. I już kilkadziesiąt sekund po stracie gola mogło być 1:1. W dobrej sytuacji znalazł się Wereszczak i uderzył po długim rogu, ale piłka o centymetry minęła słupek bramki Stali. To nie zniechęciło gości i w 66 minucie Łuszkiewicz oddał znakomity strzał z rzutu wolnego, ale Radosław Majecki końcami palców sparował to uderzenie na poprzeczkę.

W kolejnych minutach obraz gry się nie zmieniał. Górnik starał się atakować i co kilka chwil gościł w polu karnym Stali, która skupiła się na grze z kontry. Na ostatnie 20 minut trener Nazaruk wpuścił na boisko kolejnego debiutanta – Sergieja Mosznikowa. Estończyk starał się być aktywny, ale mijały kolejne minuty, a ataki zespołu z Łęcznej nadal nie przynosiły efektów. W doliczonym czasie gry Bonin mógł doprowadzić do wyrównania. Kapitan Górnika przeprowadził efektowną akcje w swoim stylu, po czym wpadł w pole karne i oddał soczysty strzał, ale Majecki jakimś cudem odbił piłkę i Górnik drugi raz tej wiosny przegrał 0:1.

– Popełniliśmy jeden błąd i straciliśmy bramkę. Potem ciężko było nam odrobić straty. Boisko nam nie pomagało w konstruowaniu akcji, ale zabrakło nam naprawdę niewiele. Mieliśmy swoje sytuacje do wyrównania, ale ich nie wykorzystaliśmy. Jest jednak jeszcze sporo meczów do rozegrania i mam nadzieję, że osiągniemy zamierzony cel – powiedział po spotkaniu przed kamerami Polsatu Sport Łuszkiewicz.

Stal Mielec – Górnik Łęczna 1:0 (0:0)

Bramki: Banaszewski (51)

Żółte kartki: Dobrotka, Soljic – Wiech, Prusak.

Stal: Majecki – Leandro, Grodzicki, Dobrotka, Gancarczyk – Kiercz, Nowak (81 Marciniec) , Sojlić, Banaszewski – Sobczak (74 Skoflek), Arak (64 Djermanović)

Górnik: Prusak – Pisarczuk, Pruchnik, Wiech, Flis – Sasin (54. Suchanek), Łuszkiewicz, Makowski (70 Mosznikov), Bonin, Jarecki (76 Szewczyk) – Wereszczak.