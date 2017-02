Wisła - Radomiak 1:0. Piotr Żemło oficjalnie w Puławach

Niewiele brakowało, a z powodu warunków panujących na boisku do sparingu w ogóle by nie doszło. Jednak ostatecznie obaj trenerzy podjęli decyzję o rozegraniu spotkania. Trener Buczek na boisko desygnował dwie "11", które zagrały po 45 minut.

W spotkaniu dominowała gra w środku boiska i jedna, i zarówno Wisła jak i Radomiak stworzyły po kilka sytuacji podbramkowych. Tę jedną jedyną dla Dumy Powiśla wykorzystał w 65 minucie Konrad Nowak, który został obsłużony perfekcyjną wrzutką przez Łukasza Turzynieckiego i głową skierował piłkę do bramki. Niestety, w drugiej połowie kontuzji doznał Adam Patora. Jak poważny jest jego uraz okaże się wkrótce. - Założenia taktyczne na to spotkanie w dużej części udało nam się zrealizować. Mimo, że boisko trochę w tym przeszkadzało. Stworzyliśmy sobie kilka fajnych sytuacji do strzelenia bramki i cieszy, że jedna z nich wylądowała w siatkce - powiedział po spotkaniu Robert Złotnik II trener Wisły.

Kolejny zawodnik wzmacnia zespół

W środowym sparingu 45 minut rozegrał Piotr Żemło, który zostanie wypożyczony do Puław z Wisły Kraków na najbliższe pół roku. 21-latek występuje na pozycji środkowego obrońcy, mierzy 190 cm. Na swoim koncie ma występy w młodzieżowych reprezentacjach kraju. Jest także zdobywcą Mistrzostwa Polski U-19. - Występ Piotrka oceniam jak najbardziej pozytywnie. Na pewno utrudnieniem dla niego było to, że niedawno wrócił z Turcji i musiał się dziś odnnaleźć na zaśnieżonym boisku. Mimo tego widać, że dobrze wkomponował się w zespół. Osobiście postrzegam Piotrka jako bardzo pozytywnego człowieka i myślę, że będzie to istotny aspekt w integracji z pozostałymi zawodnikami - powiedział o nowym zawodniku trener Buczek.

Piłkarzom Wisły do pierwszego meczu rundy wiosennej I ligi z Drutexem Bytovią Bytów pozostał już niespełna miesiąc.

Wisla Puławy – Radomiak Radom 1:0 (0:0)

Bramka: Nowak (65).

Wisła: I połowa: Witan – Sedlewski, Żemło, Pielach, Turzyniecki – Smektała, Płonowski, Maksymiuk, Szczotka, Darmochwał – Nowak. II połowa: Peńkoweć – Turzyniecki, Poznański, Gusocenko, Hiszpański – Pożak, Cierpka, Głaz, Skrzypek, Patejuk – Patora (62 Nowak).

Radomiak: Szady (46 Adamczyk) – Stróżka, Świdzikowski (46 Grudniewski), Gurzęda, Sulkowski (24 Spychała), Tarnowski (82 Gilewski), Kościelny, Colina (68 Leandro), Filipowicz (68 Stąporski), Kwiek, Stanisławski (46 Cupriak).