Rozwój Katowice - Wisła Puławy, opinie po meczu

Wisła Puławy znowu bez punktów. Arkadiusz Maksymiuk i jego koledzy w piątek przegrali w Katowicach z tamtejszym Rozwojem 0:2. W ataku było już ciut lepiej niż przed tygodniem w starciu z Siarką Tarnobrzeg, bo przynajmniej były jakieś sytuacje. Licząc także poprzednie rozgrywki, to już 10 spotkań z rzędu bez wygranej w lidze. W tym czasie puławianie strzelili też ledwie trzy bramki. Co o piątkowym meczu mieli do powiedzenia trenerzy Wisły i Rozwoju?