Wisła Puławy ciągle wierzy w awans

Wisła Puławy wróci do treningów 10 stycznia. W trakcie zimowych przygotowań trener Bohdan Bławacki zaplanował dla swoich zawodników dziewięć meczów kontrolnych

Działacze Dumy Powiśla ciągle liczą, że sezon nie jest jeszcze stracony. – Cel się nie zmienia. Nadal liczymy, że będziemy w stanie powalczyć o czołowe lokaty – wyjaśnia Grzegorz Nowosadzki, prezes klubu z Puław. – Wiosna rządzi się swoimi prawami. Przy odpowiednim przygotowaniu wszystko jest możliwe. Co będzie, jeżeli nie awansujemy? Nie chcę nawet myśleć w takich kategoriach. Mądrzejsi będziemy na koniec rozgrywek – dodaje szef klubu.

W zimie szykuje się też kilka zmian w kadrze zespołu. – Nie ma co ukrywać, że jakieś zmiany będą. Najpierw dowiedzą się jednak o tym zawodnicy. Cały czas analizujemy naszą sytuację i gdzie tak naprawdę potrzebujemy wzmocnień. Wiadomo, że potencjał jest większy, ale do tej pory nie potrafiliśmy go wykorzystać. Trener Bławacki dobrze rozpoczął pracę i liczymy, że tak będzie także na wiosnę – dodaje prezes Nowosadzki.

Jednym z graczy, który znalazł się na celowniku Wisły jest Michał Kobiałka z Chełmianki. Pomocnik trzecioligowca trenował w Puławach, ale decyzja na temat transferu jeszcze nie zapadła.

Obecnie piłkarze mają wolne, ale to wcale nie oznacza, że nie ćwiczą indywidualnie. – Na czas świątecznej przerwy każdy zawodnik otrzymał swój własny plan treningowy, tak aby każdy z nich gdy pojawi się 10 stycznia na treningu był gotowy, aby wejść płynnie w okres przygotowawczy – wyjaśnia trener Bohdan Bławacki.

Puławianie będą się przygotowywali nie tylko na własnych obiektach. W dniach 8-14 lutego wyjadą na obóz do Siedlce. Pierwszy mecz kontrolny Duma Powiśla rozegra 24 stycznia. Rywalem będą wówczas trzecioligowe Orlęta Radzyń Podlaski. Później Sylwester Patejuk i spółka zmierzą się chociażby z pierwszoligowcami: Górnikiem Łęczna, Pogonią Siedlce, czy białoruskim FK Gorodieja. Runda wiosenna wystartuje w pierwszy weekend marca. Wisła zagra na wyjeździe z Legionovią Legionowa.

Plan sparingów Wisły Puławy

Orlęta Radzyń Podlaski (24 stycznia), Pogoń Siedlce (27 stycznia), Górnik Łęczna (3 lutego), Puszcza Niepołomice (7 lutego), Victoria Sulejówek (10 lutego), Pogoń Siedlce (14 lutego), FK Gorodieja i Energia Kozienice (17 lutego) oraz Avia Świdnik (24 lutego).