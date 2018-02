Wisła Puławy drugi raz lepsza od Pogoni Siedlce

Już w 10 minucie w dobrej sytuacji znalazł się Adrian Paluchowski. Sędzia przerwał jednak grę z powodu pozycji spalonej napastnika Pogoni. W 23 minucie dał o sobie znać Alen Ploj. Słoweński napastnik w sparingach imponuje formą. Po podaniu od Adriana Popiołka znalazł się w sytuacji sam na sam i nie zmarnował świetnej szansy posyłając piłkę do siatki. Dla 25-latka to już szóste trafienie w zimie.

Do końca pierwszej połowy wynik nie uległ już zmianie. W drugiej części gry ekipa z Siedlec szybko doprowadziła do wyrównania. Sebastian Madejski faulował Dominika Kuna, a arbiter podyktował rzut karny dla miejscowych. Do piłki podszedł Grzegorz Tomasiewicz i strzelił na 1:1. W kolejnych fragmentach spotkania lepsze okazje miał pierwszoligowiec. Dominik Barciak uderzył prosto w Jakuba Zolecha, a po chwili Damian Świerblewski nie potrafił zamienić na gola sytuacji sam na sam z Madejskim.

Skuteczniejsi byli puławianie. Krystian Żelisko, który w przerwie zmienił Ploja w 77 minucie stanął oko w oko z Dawidem Gargaszem i ostatecznie wpakował piłkę do siatki. Tym samym zapewnił Dumie Powiśla czwarte zwycięstwo podczas zimowych przygotowań. A już w sobotę dwa kolejne spotkania. Podopieczni trenera Bławackiego zagrają z Energią Kozienice i FK Gorodieja.

Pogoń Siedlce – Wisła Puławy 1:2 (0:1)

Bramki: Tomasiewicz (53-z karnego) – Ploj (23), Żelisko (77).

Pogoń: Frąckowiak (59 Gargasz) – Szrek (46 Chyła), Czarnecki, Żytko, Ratajczak (46 Łydkowski) – Bajdur (46 Świerblewski), Mroziński (46 Saine), Polkowski (46 Tomasiewicz), Rybski (46 Barciak, 77 Horin), Zjawiński (46 Kun) – Paluchowski (46 Garyga).

Wisła: Madejski (54 Zolech) – Żemło, Poznański, Sulkowski (46 Pielach) – Smektała (46 Sedlewski, 78 Dębowski), Maksymiuk (59 Brzeski), Kobiałka (46 Szymankiewicz), Meskhia (46 Szczotka), Popiołek (46 Hirsz), Zmorzyński (46 Chudyba, 70 Kusal) – Ploj (46 Żelisko).