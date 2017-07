W jakim klubie zagra Siergiej Krykun?

W pierwszej połowie, w której wystąpiło pięciu sprawdzanych graczy Orlęta zdecydowanie dominowały. Prowadziły 3:0 i zanosiło się na pogrom. Po zmianie stron zawody były już bardziej wyrównane. Końcowy wynik nie miał jednak dla trenera Storto większego znaczenia. – Wiadomo, że na tym etapie przygotowań zupełnie nie chodzi o wynik. Mecz miał jednak dwa oblicza, bo w pierwszej połowie lepsi byli gospodarze – mówi szkoleniowiec zespołu z Białej Podlaskiej.

W zawodach nie wzięli jeszcze udziału Mateusz Konaszewski i Maciej Wojczuk. Były gracz Orląt Radzyń Podlaski dopiero w poniedziałek dołączy do drużyny. Drugi ciągle zastanawia się, czyją ofertę wybrać. – Namawiam Maćka, żeby przynajmniej przez jedną rundę pograł u nas regularnie. Decyzja należy jednak do niego. Mam nadzieję, że się zdecyduje. Mógłby nam pomóc z przodu, a do tego sam miałby szansę się wypromować – mówi trener Storto.

Na razie wiadomo, że w nowym sezonie inne barwy będą reprezentowali: Kamil Jakubowski (podpisał już umowę z KSZO Ostrowiec Świętokrzyski), Adrian Hołownia (wyjechał do Anglii), a na wypożyczenie uda się na pewno Łukasz Sawtyruk. Nie wiadomo, co będzie dalej z Siergiejem Krykunem i Jakubem Syryjczykiem. Obaj na razie szukają sobie klubów w wyższych ligach niż trzecia. Ten pierwszy nie przekonał do siebie trenerów Wigier Suwałki. Drugi starał się bez powodzenia o angaż w Siarce Tarnobrzeg. Teraz obaj gracze spotkali się w Pogoni Siedlce. W kolejnym sparingu, przeciwko Wigrom zagrał jednak tylko Krykun, który pojawił się na boisku po przerwie.

W Białej Podlaskiej mogą wylądować Przemysław Ilczuk i Kacper Waniowski (obaj ostatnio występowali w juniorach Motoru Lublin) i Wojciech Więcaszek z czwartoligowej Włodawianki. Już w środę kolejna okazja do testów. Podlasie zmierzy się w Bielsku Podlaskim z tamtejszym Turem, który w nowym sezonie będzie beniaminkiem III ligi.