Liga Mistrzów. Real i Liverpool w ćwierćfinale

W pierwszym meczu zespół Zinedina Zidana zwyciężył 3:1 i do rewanżu podchodził w roli faworyta. Dodatkowo mistrzowie Francji podchodzili do drugiego starcia bez Neymara i wielu ekspertów twierdziło, że bez fenomenanlego Brazylijczyka nie mają szans na odrobienie strat.

PSG od początku starało się zdobyć gola, a madrytczycy skupili się na wyprowadzaniu groźnych kontr. Jednak do przerwy kibice nie doczekali się bramek. Te padły dopiero w drugiej połowie. W 51 minucie Dani Alves w prosty sposób stracił piłkę w środku pola i Real błyskawicznie przeprowadził akcję bramkową. Lucas Vasquez dośrodkował piłkę z lewej strony, a Cristiano Ronaldo strzałem głową skierował ją do bramki. Dodatkowo w 66 minucie Marco Veratti otrzymał drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę. To jednak nie podłamało gospodarzy i w 71 minucie Edinson Cavani doprowadził do remisu. Jednak ostatnie słowo należało do graczy z Madrytu i w 80 minucie Casemiro ustalił wynik spotkania na 2:1 pieczętując awans ekipy z Hiszpanii.

Paris Saint Germin – Real Madryt 1:2 (0:0)

Bramki: Cavani (71) – Ronaldo (51), Casemiro (80)

W drugim meczu tej fazy Liverpool zremisował bezbramkowo z FC Porto. Zespół trenera Jurgena Kloppa w pierwszym meczu wygrał aż 5:0 i w rewanżu nie forsował tempa.

Liverpool – FC Porto 0:0