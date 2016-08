Wojewoda do młodych piłkarzy: Bądźcie jak Milik i Lewandowski

Spotkanie odbyło się w Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Poprowadził je prezes Lubelskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Bartnik, a oprócz z niego z ramienia związku uczestniczyli w nim również trenerzy Marek Wawer i Łukasz Harbuz. Wojewoda Przemysław Czarnek wręczył puchary najlepszym trenerom i zawodnikom oraz pogratulował wszystkim wyróżnionym osiągnięć.

– Jestem zaszczycony, że mogę wręczyć te nagrody i dziękuję wam w szczególności za rozwój piłki nożnej w województwie lubelskim – powiedział Przemysław Czarnek. – Mamy tę świadomość patrząc na piłkarską mapę Polski, że u nas nie działo się najlepiej. Przykład Górnika Łęczna dokładnie obrazuje sytuację z jaką się borykamy i miejsce, w którym się znajdujemy. Tym bardziej dziękuję, że robicie wszystko co w waszej mocy, aby piłkę nożną w naszym województwie rozwijać.

Wojewoda dodał, że chciałby jednak, aby takich klubów jak Górnik Łęczna, grających na najwyższym poziomie, było w naszym regionie więcej. – To co pokazali w swoich klubach w ostatni weekend Milik czy Lewandowski jest bodźcem, który jeszcze bardziej dopinguje do pracy. Życzę wam właśnie takich sukcesów – zakończył Czarnek.

W rozgrywkach I Ligi Wojewódzkiej Juniorów Młodszych, którym patronował wojewoda lubelski nagrodzone zostały trzy najlepszy zespoły: Motor Lublin (trener Mirosław Komar), Widok Lublin (trener Marcin Popławski) i Górnik Łęczna (trener Jacek Fiedeń). Puchary dostali też najskuteczniejsi zawodnicy rozgrywek: Krzysztof Jaśkiewicz z Motoru, który zdobył 21 bramek, Mikołaj Nawrocki z BKS Lublin (17 bramek) oraz Edwin Rachoń z Górnika i Piotr Sadura z Wisły Puławy (obaj po 15 goli).

Z kolei w rywalizacji I Ligi Wojewódzkiej Juniorów Starszych pod patronatem marszałka województwa lubelskiego nagrodzone zostały Górnik Łęczna (trener Szymon Gieroba), Avia Świdnik (trener Tomasz Bednaruk) i Wisła Puławy (trener Bartłomiej Kursa), zaś indywidualnie Łukasz Łoziński z Orląt Radzyń Podlaski, który strzelił 18 bramek, Mateusz Kot z Avii (12 bramek) i Jan Oznański z Tomasovii Tomaszów Lubelski (11 goli).

Wyróżnione zostały też występujące w Centralnej Lidze Juniorów drużyny Motoru (trener Tomasz Jasik) i TOP 54 Biała Podlaska (trener Miłosz Storto) oraz Sebastian Czapski z TOP 54, który strzelił w minionym sezonie 12 bramek. Puchary powędrowały też do rąk kilkudziesięciu zawodników, uznanych przez trenerów poszczególnych klubów za najlepszych w swoich ligach.