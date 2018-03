Ciekawe transfery Eko Różanka, porażka w ostatnim sparingu

Beniaminek miał duże problemy z zebraniem składu, bo ostatecznie trener Romaniuk mógł skorzystać jedynie z 11 zawodników. Na dodatek, z różnych względów w meczu w ogóle nie wzięli udziału... napastnicy. Nie było Wojciecha Więcaszka, Patryka Romaniuka, Kuby Gołębia, czy jednego z najświeższych nabytków klubu – Kacpra Waniowskiego. Ten ostatni występował w poprzedniej rundzie w Jagielloni II Białystok. Wcześniej zakładał koszulkę Motoru Lublin. W sparingu z dobrej strony pokazał się także Marcin Wieliczuk, pozyskany z Podlasia Biała Podlaska.

Z konieczności na „szpicy” zagrał jeden z kolejnych, nowicjuszy w zespole – Sebastian Całka, nominalny lewy obrońca. I co ciekawe, to ten zawodnik otworzył wynik spotkania. Jeszcze przed przerwą dwa ciosy zadał jednak Tur. Po zmianie stron rywale prowadzili nawet 4:1, ale w końcówce rezultat ustalił Władysław Magdysz.

– To był bardzo cenny test, bo chłopaki mieli okazję pograć na nieco innych pozycjach niż zwykle – cieszy się Jarosław Romaniuk. – W drugiej połowie potrafiliśmy nawet dominować i w wielu momentach to my mieliśmy przewagę i sporo sytuacji. Napastnicy nam się pochorowali i największy problem mieliśmy w ataku. Mimo to jakoś sobie jednak radziliśmy i zdobyliśmy dwa gole. Groźny przy stałych fragmentach gry był kolejny z naszych nowych zawodników Krzysztof Brzeziński. Kilka razy próbował też Marcin Wieliczuk, ale jego strzały bardzo dobrze bronił bramkarz. O gola mógł się też pokusić Michał Walaszek. Ogólnie dobrze wypadliśmy pod względem fizycznym, bo rywale dokonywali zmian, a my graliśmy jednym składem. To świadczy o tym, że jesteśmy dobrze przygotowani do wiosny – ocenia szkoleniowiec Eko.

Eko Różanka – Tur Bielsk Podlaski 2:4 (1:2)

Bramki: Całka (20), Magdysz (84) – Babul (30, 40), Popiołek (60, 80).

Eko: Polak – Bartnik, Brzeziński, Jędrzejuk, Żakowski, Szeliuk, Walaszek (60 Kołakowski), Wieliczuk, Shtybel, Magdysz, Całka.