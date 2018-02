Hetman Zamość – Sokół Sieniawa 1:0. Transfery tuż-tuż

W 30 minucie boisko musiał opuścić Kacper Skrzypek, który obejrzał czerwoną kartkę. Po faulu jednego z obrońców gości na Rafale Kycko doszło do przepychanek między zawodnikami obu ekip. Skrzypka między słupkami zastąpił jednak Jakub Wyłupek. W końcówce pierwszej połowie jedyną bramkę zdobył Paluch. Dobrze na skrzydle zachował się jednak Dawid Daszkiewicz, który zagrał idealnie na piąty metr, a wypożyczony z Motoru napastnik dostawił tylko nogę.

W drugiej połowie szybko dobrą okazję miał Paweł Myśliwiecki, ale nie udało mu się pokonać bramkarza rywali. Ostatecznie wynik nie uległ już zmianie i Hetman wygrał 1:0. Za tydzień podopieczni Jacka Ziarkowskiego zmierzą się w Warszawie z juniorami Legii.

Hetman powoli szykuje się do zamknięcia kadry na rundę wiosenną. Praktycznie ustalono już wszystkie szczegóły transferu Kacpra Nastałka z Tomasovii. Finalizacja przenosin nastolatka do Zamościa ma nastąpić w najbliższych dniach. A kto jeszcze ma dołączyć do drużyny?

– Jesteśmy już praktycznie dogadani z Marcinem Świechem. Do ustalenia pozostały jedynie szczegóły. Jeżeli chodzi o Krystiana Michalaka, to piłkarz ma czas to wtorku, żeby przystać na nasze warunki. Jeżeli się nie zdecyduje, to będziemy próbować innego gracza na jego pozycję – wyjaśnia Piotr Welcz, dyrektor sportowy Hetmana. Trener Ziarkowski na wiosnę nie będzie miał za to do dyspozycji stopera z Ukrainy Vadima Alochina.

– Uznaliśmy, że nie będzie mu ciężko przebić się do podstawowego składu, ale lepiej w jego przypadku, żeby grał regularnie. W tej sytuacji jesteśmy już po rozmowach z Unią Hrubieszów, gdzie najprawdopodobniej trafi Vadim. My będziemy go obserwowali i nie ukrywamy, że w lecie wrócimy do tematu – dodaje Piotr Welcz.

Przedłuża się za to nieobecność kontuzjowanych: Rafała Turczyna i Damiana Otręby. Ten pierwszy w następnym tygodniu musi przejść dodatkowe badania. A to oznacza, że przynajmniej przez kolejne kilkanaście dni nie będzie do dyspozycji trenera Ziarkowskiego. Otręba ćwiczy indywidualnie, ale wciąż potrzebuje czasu, żeby dojść do siebie po operacji. – Na obu piłkarzy trzeba będzie poczekać trochę dłużej niż myśleliśmy – wyjaśnia dyrektor sportowy zespołu z Zamościa.

Hetman Zamość – Sokół Sieniawa 1:0 (1:0)

Bramka: Paluch (43).

Hetman: Skrzypek (30 Wyłupek) – Kanarek, Żmuda, Świech, Daszkiewicz, Kycko (60 Nastałek), Solecki (60 Baran, 75 Tucki), Baran (46 Bednara), Stefański (75 Miedźwiedź), Paluch, Myśliwiecki.