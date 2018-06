Spadek Sokoła Adamów, trzecie miejsce Tomasovii

Zespoły z Ryk i Adamowa toczyły korespondencyjny pojedynek o 13 miejsce, które pozwoli uniknąć spadku, jeżeli Podlasie utrzyma się w III lidze. Sokół już do przerwy prowadził 2:0 z Eko Różanka. Po 45 minutach Ryki przegrywały za to w Szczebrzeszynie 1:2, chociaż goście jako pierwsi wpisali się na listę strzelców.

Drugie połowy? Podopieczni Zbigniewa Kozłowskiego szybko podwyższyli na 3:0. Roztocze też zdobyło trzecią bramkę i wydawało się, że to Sokół zostanie w lidze. Bohaterem zespołu Pawła Wardy okazał się jednak Bartłomiej Bułhak. W 58 minucie zaliczył kontaktowe trafienie, a w samej końcówce zdobył jeszcze dwie bramki. Piątego gola dla przyjezdnych strzelił za to Adrian Kopczyński i ostatecznie szalony mecz beniaminków zakończył się wygraną MKS 5:3! Ekipa z Adamowa rozbiła Eko 5:0, ale to zwycięstwo nie uratowało drużyny przed spadkiem.

W ostatniej serii gier trzecie miejsce przypieczętowała Tomasovia, która pokonała Ładę Biłgoraj 3:1. W bardzo dobrym stylu ligę zakończyła też Stal Kraśnik. Mistrz rozbił Powiślaka 5:1.

SOBOTNIE WYNIKI

Kłos Chełm – Lewart Lubartów 4:2 (1:0)

Bramki: Wyrostek (43), Drzewicki (50-z karnego), Flis (80), Wałczyk (90) – Bujak (40), Zuber (55).

Tomasovia Tomaszów Lubelski – Łada 1945 Biłgoraj 3:1 (1:0)

Bramki: Krosman (15), Baran (55), Karólak (90-z karnego) – Rataj (50-z karnego).

Roztocze Szczebrzeszyn – MKS Ryki 3:5 (2:1)

Bramki: Gałka (35, 45-z karnego), B. Mazur (53) – Gransztof (17), Bułhak (58, 84, 87), Kopczyński (90).

Górnik II Łęczna – Lublinianka Lublin 3:3 (1:1)

Bramki: Aftyka (5-z karnego), Talimdzioski (70), Świeca (77) – Bielak (43, 50), Skoczylas 960).

Hetman Zamość – Kryształ Werbkowice 4:1 (1:0)

Bramki: Paluch (40, 75), Kycko (89), Skrzypek (90+4-z karnego) – Rybka (90-z karnego).

Stal Kraśnik – Powiślak Końskowola 5:1 (3:0)

Bramki: Fornal (5), Drozd (6, 67), Maj (22), Król (61-z karnego) – R. Giziński (89).

Sokół Adamów – Eko Różanka 5:0 (2:0)

Bramki: Mateusz Baran (25), Dzido (35, 50-z karnego), Bogucki (75), Borkowski (80).