Włodawianka – Chełmianka 0:5. Wyciągnęli wtyczkę z prądu

W pierwszej połowie dominowała Chełmianka, ale piłkarze Marka Droba mogli też się pokusić o bramkę. Dwie dobre okazje miał Wojciech Więcaszek. Najpierw jednak źle przyjął sobie piłkę między dwoma obrońcami rywali, a następnie za długo zwlekał ze strzałem i skończyło się tylko na strachu przyjezdnych. Później najlepszemu snajperowi miejscowych zabrakło centymetrów, żeby dopaść do podania Pawła Soroki.

Po przerwie długo zanosiło się na niespodziankę. Dopiero na kwadrans przed końcem wynik otworzył Przemysław Kwiatkowski. W tym momencie worek z bramkami rozwiązał się na dobre. W kolejnych minutach po dwa trafienia zaliczyli Michał Wołos i Mateusz Kompanicki, a zawody zakończyły się pogromem. Dzięki wygranej biało-zieloni zachowali cztery punkty przewagi nad drugim w tabeli Górnikiem II Łęczna.

– Końcówka spotkania wyglądała tak, jakby ktoś w tym ostatnim kwadransie wyciągnął nam wtyczkę z prądu. Graliśmy już bardziej oczami, niż nogami – przyznaje Marek Drob, trener Włodawianki. – Przy stanie 0:1 poszliśmy jeszcze do przodu, ale szybko dostaliśmy drugiego gola i już całkowicie zeszło z nas powietrze. Rywale to wykorzystali, chociaż wydaje mi się, że za dużo straciliśmy tych goli. Nie oszukujmy się jednak, my jesteśmy amatorskim zespołem, a Chełmianka dąży do tego, żeby być profesjonalnym. Byli lepsi i zasłużyli na wygraną – dodaje trener gospodarzy.

Włodawianka Włodawa – Chełmianka 0:5 (0:0)

Bramki: Kwiatkowski (75), Wołos (78 i 90+5), Kompanicki (87 i 90+1).

Włodawianka: Polak – Drahanczuk, Bartnik, Nielipiuk, Zdolski, Smolik,(75 Kiszyjew) Soroka, Kuczyński (83 Kędzierski) Chodziutko, Błaszczuk, Więcaszek.

Chełmianka: Drzewicki – Falisiewicz (65 Kwiatkowski), Niewęgłowski, Maliszewski, Wołos, Kobiałka, Jabkowski (60 Chariasz), Kotowicz (74 Greguła), Uliczny, Budzyński (81 Krupski), Kompanicki.

Żółte kartki: Więcaszek, Bartnik, Smolik.

Sędziował: Wojciech Rek (Lublin). Widzów: 400.