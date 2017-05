Opolanin goni Ruch. Rezultaty lubelskiej klasy okręgowej

Długo jednak nic nie wskazywało na to, że gospodarze zdobędą komplet punktów. W pierwszej połowie wprawdzie mieli przewagę w posiadaniu piłki, ale to przeciwnicy stworzyli sobie groźniejsze sytuacje.

Już w 20 min powinni prowadzić, ale rzut karny wykonywany przez Jarosława Stępnia w świetnym stylu obronił Bartłomiej Jakóbczyk. Piłkarze Granit swój cel osiągnęli jednak w 33 min, kiedy na prowadzenie wyprowadził ich Rafał Dudkiewicz.

W 65 min sytuacja miejscowych zawodników jeszcze bardziej się pogorszyła, bo z czerwoną kartką z boiska wyleciał Konrad Górniak. 32-letni defensor popchnął przeciwnika i nie pozostawił arbitrowi wyboru. To wydarzenie jednak zmobilizowało gospodarzy do lepszej gry i w 80 min doprowadzili do remisu.

Szczęśliwym strzelcem okazał się Andrzej Fliszkiewicz, który wykorzystał „jedenastkę” podyktowaną za faul na nim samym. Ten sam zawodnik 5 min później doprowadził do olbrzymiej radości kibiców w Opolu Lubelskim. 33-letni pomocnik wykorzystał znakomite podanie Michała Rożka i wyprowadził Opolanina na prowadzenie.

W końcówce Granit mógł jeszcze wyrównać, ale jego graczom brakowało precyzji. Najlepsza okazję zmarnował Grzegorz Pietrzak, który minął Jakóbczyka, ale jego strzał z 10 m zdążyli zablokować obrońcy.

– To był bardzo dobry mecz. Dzięki temu zwycięstwu nadal jesteśmy w gronie ekip walczących o awans do czwartej ligi. „Okręgówka” w tym roku jest bardzo ciekawa, bo ekipy z dołu tabeli w każdym meczu wykazują się olbrzymią ambicją – mówi Janusz Dec, opiekun Opolanina.

Płomień Trzydnik Duży – KS Góra Puławska 3:1 (Czerwonka 22, Paprocki 69, Nowak 72 – Bartkiewicz 43)

Opolanin Opole Lubelskie – Granit Bychawa 2:1 (Fliszkiewicz 80 z karnego, 85 – Dudkiewicz 33)

Stok Zakrzówek – Sygnał Lublin 1:3 (Bojanowski 28 – Kołtun 29, Wójciuk 68, J. Łuczyński 90)

MKS Ruch Ryki – Janowianka Janów Lubelski 3:0 (Jabłoński 5, 22, Cieślak 12)

Orion Niedrzwica Duża – Wisła II Puławy 0:2 (Dudkowski 30, Kursa 60)

Perła Borzechów – GKS Niemce 3:2 (J. Wójcik 18 z karnego, K. Wójcik 30, Baran 55 – Flisiak 33, Kubera 75)

Stal Poniatowa – Tur Milejów 3:1 (Pikuła 5, Radziejewski 78, Czarnecki 90 – Rembiesa 21)

Piaskovia Piaski – Unia Wilkołaz 2:1 (Strug 5, Bomba 15 – Drąg 75)