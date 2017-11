Opolanin – Sokół 1:2. Czas na zimową przerwę

Pierwotnie ten mecz miał odbyć się 29 października. Wówczas jednak boisko w Urzędowie, gdzie swoje mecze w roli gospodarza rozgrywa Opolanin Opole Lubelskie, nie nadawało się do gry. Województwo lubelskie nawiedziły olbrzymie ulewy i 3 spotkania „okregówki” musiały zostać przełożone na inny termin. Te mecze udało się rozegrać dopiero w weekend, tydzień po zakończeniu rundy jesiennej.

W Urzędowie obie ekipy nie zaprezentowały urlopowej formy. Podopieczni Tomasza Prasnala przyjechali z postanowieniem udania się na zimową przerwę w dobrych nastrojach i od pierwszych minut ruszyli do ataku. Nie przełożyło się to jednak na bramki, chociaż Rostoslav Pryimak miał idealną okazję do zdobycia gola. Ukrainiec z 7 m posłał jednak piłkę obok bramki. Później do głosu doszli gospodarze, ale nie sprzyjało im szczęście. Tak było m.in. w 18 min, kiedy Piotr Wesołowski trafił w słupek. Gol padł dopiero w końcówce pierwszej połowy, kiedy Jarosław Wójcik wykorzystał błąd w ustawieniu rywali i głową skierował piłkę do siatki Opolanina.

Po przerwie podopieczni Janusza Deca rzucili się do odrabiania strat. Udało im się to w 58 min, dzięki fantastycznemu rajdowi Andrzeja Fliszkiewicza. 33-letni pomocnik przebiegł z piłką przez całe boisko i idealnie wyłożył ją Wesołowskiemu, który dopełnił formalności. Później zawodnicy Opolanina mogli zdobyć jeszcze co najmniej jedną bramkę, ale w najważniejszych momentach brakowało im zimnej krwi. Ich niemoc wykorzystali przyjezdni i w 75 min ponownie objęli prowadzenie. Skutecznością błysnął Pryimak, który minął doświadczonego Marcina Kosika i ustalił wynik meczu. – Cieszymy się, że w ten sposób kończymy rundę jesienną. 25 pkt to spełnienie naszych marzeń. Nie osiadamy jednak na laurach i w zimie będziemy szukać wzmocnień. Potrzebujemy młodzieżowca oraz drugiego bramkarza – mówi Adam Brodziak, kierownik Sokoła. – Biorąc pod uwagę kłopoty kadrowe, to tę rundę oceniam całkiem przyzwoicie. Czujemy niedosyt, ale też szanujemy 20 pkt, które zdobyliśmy. W zimie na pewno musimy ustabilizować nasz skład – stwierdził z kolei Janusz Dec, opiekun Opolanina.

Mnóstwo emocji było również w Niedrzwicy, gdzie miejscowy Orion podejmował Stal Poniatowa. Fani Orionu mogą czuć jednak olbrzymie rozczarowanie, bo punkt stracili w dramatycznych okolicznościach. W doliczonym czasie gry wyrównał Michał Czarnecki, który dość niespodziewanie znalazł się sam w polu karnym i nie miał problemów z trafieniem do bramki. Wcześniej gospodarze mieli lekka przewagę. Objęli prowadzenie już w 12 min, kiedy do siatki trafił Krzysztof Wierzchowski. Wyrównanie padło w 36 min, kiedy rywale przeprowadzili ładna zespołową akcję wykończoną przez Huberta Poleszaka. Tuz po przerwie Orion ponownie objął prowadzenie, kiedy rzut wolny „na raty”, ale skutecznie egzekwował Wierzchowski. Korzystnego wyniku graczom z Niedrzwicy nie udało się utrzymać do końca, ponieważ w doliczonym czasie gry do remisu doprowadził wspomniany wcześniej Czarnecki.

Cieszyć mogą się za to kibice GKS Niemce, bo w meczu z Garbarnią podopieczni Jerzego Wyroślaka zainkasowali komplet punktów. Łupem bramkowym podzielili się Mateusz Łoś i Adrian Rejmak.

Opolanin Opole Lubelskie – Sokół Konopnica 1:2 (0:1)

Bramki: Wesołowski (58) – J. Wójcik (44), R. Pryimak (75).

Opolanin: Kosik – Bakalarz, Nowak (70 Gasiński), Górniak, Gierowski, Fliszkiewicz, Dajos, Fiuk, Rożek, Wesołowski, Korecki.

Sokół: Borzęcki – Próchniak, Sekrecki, Kusyk, Chuiev, Citkowski, Obara, Wójcik (78 Wójcik), Dudek (90 Gospodarek), Bednarski (59 Daniel Lis), Pryimak (86 Jęczeń).

Żółte kartki: Nowak, Rożek – Dudek, Wójcik, Sekrecki, Chuiev, Pryimak. Sędziował: Chmielik. Widzów: 100.

Orion Niedrzwica – Stal Poniatowa 2:2 (1:1)

Bramki: Wierzchowski (12, 47) – Poleszak (36), Czarnecki (90+2).

Orion: Bolibok – Plewik, Rup, Duda, Wiśniewski, Kostianiuk (70 Małecki), Chmielnicki (46 Gutek), Szymuś (65 Dziwulski, Wierzchowski, Piorun, Morawski (70 Kawalec).

Stal: Rybarczyk – Radziejewski, S. Węgorowski, Poleszak, J. Węgorowski, Czarnecki, Pikuła, Kucharczyk, Wyroślak, Parada, Kruk (60 Chruściński)

Żółte kartki: Plewik, Wiśniewski, Kostianiuk, Chmielnicki, Dziwulski, Gutek – Radziejewski, Poleszak, J. Węgorowski, Czarnecki. Sędziował: Wąsik. Widzów: 200.

GKS Niemce – Garbarnia Kurów 2:0 ()

Bramki: Łoś (30), Rejmak (42).

Niemce: Domownik – Bogusław, Ł. Snopkowski, Olek, Kołtun, Flisiak (80 Widyński), Nalepa (65 Berej), Latek, Trochimiuk (46 Kubera), Łoś, Rejmak (90 Mierzwa).

Garbarnia: Wójcik – Figiel, Guz, Sieklicki, S. Zlot (60 Partycki), Stelmach, Sadurski, Hajduk, Wałach, Bieniek (60 Rukasz), M. Zlot.

Żółte kartki: Kołtun, Rejmak – Jakduk i Wałach. Czerwona kartka: Kołtun (55 min za dwie żółte). Sędziował: Różyński. Widzów: 50.

16 kolejka (zostanie rozegrana wiosną 2018 r.): Avia II – Orzeł * Garbarnia – Tur * Niemce – Sygnał * Granit – Stal * Janowianka – Sokół * Wisła II – POM * Orion – Polesie * Opolanin – Piaskovia.