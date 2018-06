Sygnał Lublin – Wisła II Puławy 2:4. Pozostałe wyniki lubelskiej klasy okręgowej

Zajmująca pierwsze miejsce w tabeli Wisła mierzyła się na wyjeździe z grającym w kratkę Sygnałem Lublin i była zdecydowanym faworytem. Tymczasem spotkanie rozpoczęło się od sensacyjnego prowadzenia gości po tym jak w drugiej minucie piłkę do własnej bramki skierował Bartłomiej Kursa. Radość gospodarzy nie trwała jednak długo bo już trzy minuty później Krzystof Sadura doprowadził do remisu takim rezultatem zakończyła się pierwsza połowa.

Po przerwie zdecydowanie lepiej na murawie poczynali sobie zawodnicy z Puław. W 47 minucie gola na 2:1 zdobył Dawid Brzeski, a osiem minut później bramkarza gospodarzy pokonał Piotr Darmochwał. Sygnał walczył do końca czego efektem był gol kontaktowy autorstwa Damiana Bielaka. Jednak ostatnie słowo należało do przyjezdnych i w doliczonym czasie wynik meczu ustalił Damian Bernat.

W innym ważnym dla losów tabeli spotkaniu POM Iskra Piotrowice pokonał u siebie 3:1 Piaskovię Piaski. Dwa gole dla graczy z Piotrowic zdobył Ayoub-Charef-Eddine-Kherouf, a jedno trafienie dołożył Krystian Sobkowicz. Z kolei honorowego gola dla gości strzelił Łukasz Strug.

Najwięcej goli w minionej kolejce padło jednak w Kurowie, gdzie tamtejsza Garbarnia podejmowała GKS Niemce. Mecz świetnie rozpoczął się dla gospodarzy. W ósmej i 13 minucie do siatki gości trafił Przemysław Figiel i wszystko wskazywało na to, że Garbarnia sięgnie po trzy punkty. Nic bardziej mylnego. W 23 minucie gola kontaktowego zdobył Bartłomiej Stępniak, a w 41 minucie po strzale Tomasza Sokołowskiego był remis. To nie był jednak koniec ofensywy ekipy z Niemiec bo chwilę potem Michał Kubera strzelił na 3:2. Po zmianie stron ten sam zawodnik dołożył kolejne dwa trafienia i komplet punktów wywalczył zespół trenera Tomasza Brzozowskiego.

POM Iskra Piotrowice – Piaskovia Piaski 3:1 (Kherouf 21, 46, Sobkowicz 74 – Strug 47) * Sokół Konopnica – Opolanin Opole Lubelskie 1:2 (Wójcik 66 - Gawron 69, Bąska 84) * Stal Poniatowa – Orion Niedrzwica Duża 0:0 * Sygnał Lublin – Wisła II Puławy 2:4 (Kursa 2-samobójcza Bielak78 – Sadura 5, Brzeski 47, Darmochwał 55, Bernat 90) * Tur Milejów – Janowianka Janów Lubelski 1:1 ( Skorupa 43 – Szczecki 60) * Garbarnia Kurów – GKS Niemce 2:5 (Figiel 8,13 – Stępniak 23, Sokołowski 41, Kubera 42, 58, 83) * Orzeł Urzędów – Granit Bychawa 0:4 (D. Sprawka 15, Olesiński 35, K. Sprawka 47, Styżej 90) * Avia II Świdnik – Polesie Kock 0:1 (Filipczuk).