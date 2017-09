Automatyczne odświeżanie strony co 60 sekund - relacja na żywo Odśwież stronę Włącz automatyczne odświeżanie

Kaca po Kazachstanie i kompromitującym remisie 2:2 w Astanie ze znacznie niżej notowanym przeciwnikiem leczyliśmy długo. Ostatecznie okazało się, że były to tylko złe miłego początki, bo po słabym początku eliminacji nasza drużyna narodowa szybko się pozbierała i dzięki passie pięciu kolejnych zwycięstw bardzo przybliżyła się do awansu na mundial.

Kolejny zimny prysznic niespodziewanie przyszedł w piątek, gdy po bardzo słabym meczu ulegliśmy 0:4 reprezentacji Danii. Dzisiaj, w rewanżowym starciu z Kazachami, staniemy przed szansą na podwójną rehabilitację.

– Nie będę robił tragedii z jednej porażki. Jesteśmy świadomi naszego słabego meczu. Zrobimy wszystko, by w następnym spotkaniu drużyna wyglądała zupełnie inaczej mentalnie, fizycznie i taktycznie. W każdym aspekcie byliśmy drużyną słabszą, nie ma co szukać usprawiedliwienia, nie ma po co teraz analizować dogłębnie. To nie był zimny prysznic, ale olbrzymi kubeł zimnej wody na nasze głowy. Jednak zawsze jest tak, że po słabym meczu nasza drużyna prezentuje świetny poziom. Wierzę, że tak będzie i tym razem. Przegraliśmy bitwę, ale trwa wojna. Nasz cel się nie zmienił, to awans na mistrzostwa świata – powiedział po meczu w Kopenhadze selekcjoner reprezentacji Polski Adam Nawałka.

Spokój zachowuje także kapitan naszej drużyny narodowej. – Wiemy, że jesteśmy coraz lepszą drużyną, a to, co zdarzyło się w Danii to po prostu wypadek przy pracy. Osoby, które się teraz mądrzą, powinny mieć dla nas szacunek za to, co do tej pory zrobiliśmy. W meczu z Kazachstanem będziemy chcieli pokazać naszą piłkę. Chcemy wygrać. Mamy cel, awansować do mistrzostw świata. Nikt nie lubi przegrywać. Dobrze, że szybko będziemy mieli szansę się zrehabilitować –stwierdził Robert Lewandowski w rozmowie z portalem laczynaspilka.pl.

Mimo porażki z Danią, wciąż jesteśmy liderem grupy E i jeżeli w trzech spotkaniach z Kazachstanem, Armenią i Czarnogórą wywalczymy przynajmniej siedem punktów, bez względu na wyniki rywali będziemy mogli świętować awans.

Dobra wiadomość przed dzisiejszym meczem jest taka, że wszyscy kadrowicze, łącznie z Łukaszem Piszczkiem, który w Kopenhadze przedwcześnie musiał opuścić boisko, są zdrowi i gotowi do gry. Selekcjoner prawdopodobnie zdecyduje się jednak na kilka zmian w składzie. Do gry w wyjściowej jedenastce szykowany jest Arkadiusz Milik. Szansę od pierwszych minut może dostać również Maciej Rybus.

Początek meczu Polska - Kazachstan o godz. 20:45. Transmisja w TV w Polsacie, online w IPLA TV. Na naszej stronie będziemy prowadzić relację na żywo.

