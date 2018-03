Piłkarskie mistrzostwa świata w Lublinie. Mecze również w innym mieście naszego województwa?

Lublin, Łódź, Tychy, Lubin, Gdynia i Bydgoszcz będą gospodarzami piłkarskich mistrzostw świata do lat 20, które w przyszłym roku zorganizuje Polska. To oficjalna informacja, podana przez Polski Związek Piłki Nożnej podczas poniedziałkowej konferencji na Stadionie Narodowym.

– W wyborze Lublina nie ma przypadku. Muszę powiedzieć, że Lublin jest wzorcowym miastem, jeśli chodzi o to, jak powinna wyglądać współpraca pomiędzy władzami politycznymi, administracyjnymi, kibicami. Lublin jest naprawdę, jak to się mówi, prawie the best – twierdzi prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek.

– Ta decyzja jest dla nas piękną nagrodą za naszą pracę. Zebraliśmy już mnóstwo doświadczenia, niezbędnego w organizacji międzynarodowych imprez. Teraz będziemy z niego korzystać. Mamy kompetentny zespół i jesteśmy gotowi na to wyzwanie pod każdym względem – dodaje wiceprezydent Lublina Krzysztof Komorski.

Niewykluczone, że turniej rozstanie rozegrany na dwunastu, a nie jak wstępnie ustalono na sześciu stadionach. Na takim rozwiązaniu zależy PZPN-owi, który chciałby popularyzować piłkę nożną w całym kraju. Jeżeli FIFA zgodzi się na dodanie dodatkowych miast gospodarzy, nasz region zyska prawdopodobnie kolejny obiekt. Nieoficjalnie mówi się, że mecze mogłyby zostać rozegrane także w Puławach.

– Gdy tylko dowiedzieliśmy się, że w Lublinie mogą odbyć się mecze turnieju, od razu zgłosiliśmy swój akces. Początkowo jako centrum pobytowe, a teraz pojawiła się szansa na rozgrywanie spotkań w Puławach. Jeżeli uda się do tego doprowadzić, to będzie dla nas coś wspaniałego. Znakomita promocja dla miasta i regionu – ocenia Antoni Rękas, dyrektor puławskiego MOSiR.

– Zobaczymy, co nam powie FIFA, ale FIFA chciałaby, żeby ten drugi stadion był ciut mniejszy. Nie są to jeszcze sprawy rozwiązane, nie chciałbym za dużo mówić, ale nie wykluczam wcale możliwości, że w Puławach będą mecze mistrzostw świata do lat 20 – przekonuje Boniek.

Na tę chwilę jest jeden problem natury formalnej. Obiekt przy ul. Hauke-Bossaka ma niespełna cztery i pół tysiąca pojemności, podczas gdy FIFA oczekuje stadionów, które pomieszczą co najmniej pięć tysięcy widzów. – 500 miejsc nie będzie problemem. Jeżeli takie będą wymagania, na pewno im sprostamy. Możemy przecież dostawić przenośną trybunę. Na razie czekamy jednak na decyzje FIFA i PZPN – kończy Rękas.

Selekcjonerem reprezentacji Polski do lat 20 został wczoraj ogłoszony Jacek Magiera, były szkoleniowiec Legii Warszawa i były… doradca zarządu ds. szkolenia młodzieży w Motorze Lublin.

– Bardzo miło wspominam ten czas, gdy pracowałem w Motorze. Szkoda tylko, że nie udało nam się wywalczyć awansu, lepsza w barażach była Olimpia Elbląg. Moje zawodowe życie potoczyło się tak, że później z Motoru musiałem odejść, ale zawsze miło tu wracam. Z reprezentacją pewnie zagramy tam, jakiś mecz. Na pewno nawet. Za wcześnie jednak żeby mówić o konkretach, bo plany odnośnie przygotowań dopiero będziemy robić – wyjaśnia Magiera.