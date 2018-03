Urząd funduje bilety na Mundial w Rosji. Co trzeba zrobić?

Ruszyły zapisy do turnieju piłkarskiego organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Do wygrania będzie wyjazd na mecz Polska–Japonia podczas Mistrzostw Świata w Rosji.

W zawodach mogą wziąć udział amatorskie drużyny w dwóch kategoriach wiekowych: dzieci w wieku 13–15 lat (roczniki 2003–2005) oraz dorosłych powyżej 35 roku życia (rocznik 1983 i starsze). Zespoły mogą liczyć po 12 osób. W zmaganiach nie mogą brać udziału zawodnicy uczestniczący w rozgrywkach czwartej ligi i wyższych. Zgłoszenia można przesyłać do 19 marca do godz. 10. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie www.lubelskie.pl.

– Zapraszam władze gmin i powiatów, a także animatorów sportu i zdrowego trybu życia do zgłaszania drużyn w obu kategoriach. Turniej przewidziany dla stu reprezentacji z całego regionu ma na celu uhonorowanie roku stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. To doskonała okazja do aktywnego spędzenia czasu z rodzinami na sportowo. Zachęcam do uczestnictwa w turnieju, a także kibicowania! – mówi Sławomir Sosnowski, marszałek województwa lubelskiego.

Ćwierćfinały i półfinały mają być rozgrywane od 26 marca do 5 maja. Finał wojewódzki zaplanowano na 20 maja. Najlepsze drużyny w obu kategoriach otrzymają nagrodę główną, którą jest wyjazd na mecz Polska–Japonia, który 28 czerwca zostanie rozegrany w Wołgogradzie. Dla polskich piłkarzy będzie to ostatnie spotkanie fazy grupowej piłkarskiego mundialu. Nagroda obejmuje także transport, zakwaterowanie, wyżywienie i ubezpieczenie. Zwycięzcy turnieju w młodszej kategorii do Rosji będą mogli pojechać z jednym z rodziców lub opiekunów.