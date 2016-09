W poniedziałek rusza sprzedaż biletów na mecz Polska-Węgry w kasach Areny Lublin

Młodzieżowa reprezentacja Polski w Arłamowie przygotowuje się do towarzyskiego spotkania z Węgrami, którym rozpocznie ostatni etap przygotowań do przyszłorocznych Mistrzostw Europy do lat 21.

W czwartek biało-czerwoni mieli trochę luzu. Sztab szkoleniowy przygotował dla nich integracyjne zajęcia na strzelnicy. Następnie zawodnicy pod okiem trenera przygotowania fizycznego Andrzeja Kasprzaka ćwiczyli na siłowni, a o 17 wyszli na boisko. Tego dnia całe zajęcia były otwarte dla publiczności.

- Byłem tu w Arłamowie z drużyną Adama Nawałki przed EURO 2016. Jeśli przez 6 tygodni jesteś z takimi piłkarzami z jakimi ja byłem, siłą rzeczy musisz się uczyć. I po tym czasie ja czuję się lepszym piłkarzem. Teraz znów jestem w Bieszczadach, tym razem z drużyną młodzieżową. Za rok w Polsce odbędą się mistrzostwa Europy UEFA EURO U21, więc to także bardzo poważna impreza. Nic więcej nie trzeba dodawać. To będzie ważne wydarzenie dla Polski. Póki co, przed nami mecz z Węgrami. Na tym się koncentruję - powiedział dla laczynaspilka.pl napastnik Mariusz Stępiński.

W piątek drużynę czeka gra wewnętrzna. Zajęcia będą zamknięte dla mediów i publiczności. Na sobotę i niedzielę także zaplanowano po jednej jednostce treningowej. Po zakończeniu ostatniej kadrowicze udadzą się w podróż do Lublina, gdzie zostaną zakwaterowani w hotelu Royal Botanic.

Na watorkowy mecz dotychczas sprzedano ok. 5 tys. biletów. Będzie więcej, bo miasto mocno liczy na szkolne grupy zorganizowane. – Skierowaliśmy taką ofertę do dyrektorów – zdradził prezydent Lublina Krzysztof Żuk.

Wejściówki można kupować za pośrednictwem serwisu internetowego kupbilet.pl. Pierwsza kategoria to wydatek 20 zł, a druga - 15. Znacznie droższy jest bilet VIP. Trzeba wyłożyć 120 zł. Od poniedziałku karty wstępu będą dostępne także w sprzedaży stacjonarnej. Tego dnia kasa na Arenie Lublin będzie otwarta od godz. 14 do 20. Natomiast we wtorek od 10 do rozpoczęcia spotkania.