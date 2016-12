Wylosowano pary Ligi Mistrzów i Ligi Europy. Legia zagra z Ajaksem

Ich rywalem będzie Ajax Amsterdam, z którym na tym samym etapie rozgrywek mierzyli się już przed dwoma laty. Wówczas lepsi okazali się Holendrzy z Arkadiuszem Milikiem w składzie. Dziś polski napastnik gra w Napoli, a Ajax wydaje się być nieco słabszym zespołem. Tego samego zdania jest prezes Legii.

– Mamy jakieś rachunki do wyrównania. Patrząc na to, z kim graliśmy w grupie Ligi Mistrzów, to Ajax na pewno nie jest lepszy. To przeciwnik w naszym zasięgu, do pokonania – stwierdził Bogusław Leśnodorski w rozmowie z „Przeglądem Sportowym”.

Z wylosowania Holendrów cieszy się także Aleksandar Prijović. – To na pewno bardzo dobry zespół. Ale jeśli spytałbyś mnie, na kogo chciałem trafić, to powiedziałbym właśnie Ajax, Apoel Nikozja, Genk... Właśnie na takich rywali. Zagramy z bardzo silną drużyną, ale na pewno stworzymy sobie w ofensywie wiele sytuacji, żeby zdobywać bramki, wierzę w to! Bardzo czekam na tę rywalizację. Wiem, że dwa lata temu Legia odpadła z Ligi Europy po grze z tą drużyną, więc czekamy na okazję do rewanżu! – powiedział szwajcarski napastnik dla oficjalnej strony swojego klubu.

Nie wiadomo, w jakim składzie mistrzowie Polski przystąpią do tej rywalizacji. Oferty z zagranicy mają Michał Pazdan i Bartosz Bereszyński, przesądzone jest już odejście Nemanji Nikolicia. – Muszę potwierdzić, że zimą odejdę z Legii. Za kilka dni wszystko będzie jasne. Spędziłem w tym klubie naprawdę niesamowite chwile. Teraz nie jest to dla mnie jednak łatwy czas, ale muszę być profesjonalistą aż do samego końca. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Na razie nie ma jeszcze żadnych konkretów, lecz to tylko kwestia czasu. Pora odejść i spróbować czegoś nowego – zdradził Węgier portalowi legionisci.com.

Pierwszy mecz pomiędzy Legią a Ajaksem zostanie rozegrany 16 lutego w Warszawie, rewanż tydzień później w Amsterdamie.

Pary 1/16 finału Ligi Europy

Athletic Bilbao – APOEL Nikozja * Legia Warszawa – Ajax Amsterdam * Anderlecht Bruksela – Zenit Petersburg * Astra Giurgiu – KRC Genk * Manchester United – AS Saint–Etienne * Villarreal CF – AS Roma * Łudogorec Razgrad – FC Kopenhaga * Celta Vigo – Szachtar Donieck * Olympiakos – Osmanlispor * KAA Gent – Tottenham Hotspur * FK Rostów – Sparta Praga * FK Krasnodar – Fenerbahce SK * Borussia Moenchengladbach – ACF Fiorentina * AZ Alkmaar – Olympique Lyon * Hapoel Beer–Szewa – Besiktas Stambuł * PAOK FC – Schalke Gelsenkirchen.

Wyzwanie przed Milikiem i Zielińskim

W Champions League nie ma już Legii Warszawa, ale emocji, także dla kibiców z naszego kraju, nie zabraknie. W sześciu z ośmiu dwumeczach będziemy mogli zobaczyć na boisku polskich piłkarzy. Szczególnie emocjonująco zapowiada się rywalizacja Napoli z Realem Madryt.

Arkadiusz Milik i Piotr Zieliński mogą „podziękować” swoim kolegom z Legii. To właśnie remis mistrzów Polski z Królewskimi sprawił, że Real nie zajął pierwszego miejsca w grupie i znalazł się wśród nierozstawionych drużyn. W Napoli nikt jednak nie boi się rywalizacji z obrońcą tytułu, a Milik, który do pierwszego meczu 1/8 finału powinien wrócić już do zdrowia po kontuzji kolana, napisał na Twitterze: – Dla takich chwil gra się w piłkę. Przed nami wielkie wyzwanie, czekamy na Real.

W innych hitowych parach PSG Grzegorza Krychowiaka zmierzy się z Barceloną, a Bayern Monachium Roberta Lewandowskiego z Arsenalem. Obie ekipy trafiły na siebie w tym etapie rozgrywek już po raz trzeci w ciągu ostatnich czterech lat. Dotychczas za każdym razem górą byli Bawarczycy. – Klasyczne losowanie, witajcie po raz kolejny – napisano na Twiiterze mistrzów Niemiec. – Musimy przygotować się na dwa wielkie mecze – stwierdził na swoim koncie Lewandowski.

Z kim zmierzą się pozostali reprezentanci Polski? Kamila Glika z Monaco czeka dwumecz z Manchesterem City, Łukasz Piszczek i jego Borussia Dortmund zagrają z Benfiką Lizbona, a Bartosz Kapustka i Marcin Wasilewski z Leicester

Pierwsze mecze 1/8 finału odbędą się 14 i 15 oraz 21 i 22 lutego, a w roli gospodarzy wystąpią ekipy, które zajęły w grupie drugie miejsce. Rewanże zostaną rozegrane 7 i 8 oraz 14 i 15 marca. Finał odbędzie się 3 czerwca w walijskim Cardiff. Trofeum sprzed roku broni Real Madryt.

Pary 1/8 finału Ligi Mistrzów

Manchester City – AS Monaco * Real Madryt – SSC Napoli * Benfica Lizbona – Borussia Dortmund * Bayern Monachium – Arsenal Londyn * FC Porto – Juventus * Bayer Leverkusen – Atletico Madryt * Paris Saint–Germain – FC Barcelona * Sevilla FC – Leicester City.