Huczwa nadal niepokonana! Pozostałe wyniki zamojskiej okręgówki

Faworytem starcia lidera z wiceliderem był zespół z Tyszowiec, który w obecnym sezonie uczynił z własnego boiska twierdzę nie do zdobycia. Podopieczni trenera Jarosława Czarnieckiego mimo braków kadrowych jechali na to spotkanie z wiarą w zwycięstwo.

Gospodarze od samego początku zyskali optyczną przewagę i w 20 minucie Tomasz Raczkiewicz zamknął dośrodkowanie Damiana Okalskiego i wyprowadził Huczwę na prowadzenie. 10 minut później Stanisław Anioł miał szansę na podwyższenie wyniku, ale nie wykorzystał rzutu karnego. Jednak w 37 minucie grający trener zespołu z Tyszowiec Kamil Droździel ładnym strzałem z około 14 metra zdobył gola na 2:0.

Po zmianie stron drugiego gola zdobył Raczkiewicz i stało się jasne, że Roztocze nie zdoła wywieźć z Tyszowiec nawet remisu. Co ciekawe trener Czarniecki po upływie godziny gry wprowadził do środka pomocy rezerwowego bramkarza Łukasza Rynia. Co prawda w 65 minucie Sviatoslav Lavruk strzelił na 1:3 z „wapna”, ale cztery minuty później Przemysław Sioma strzałem głową trafił na 4:1. W końcówce na listę strzelców wpisał się Paweł Maliszewski i ustalił wynik spotkania. – Nie dojechaliśmy na mecz – wyznał szczerze trener Czarniecki. Mieliśmy problemy kadrowe, ale to nie zmienia faktu, że był to nasz najsłabszy mecz w tej rundzie. Gratuluję Huczwie w pełni zasłużonej wygranej. Liga się dla nas nie kończy i gramy dalej – dodał.

Czy Huczwa ma już awans do IV Ligi? – Na pewno jesteśmy go bliżej niż Roztocze – mówi Kamil Droździel, trener lidera. – Nasz plan zakładał, żeby w trzech najbliższych meczach zdobyć dziewięć punktów, bo wtedy możemy wyraźnie odskoczyć rywalom. Na razie mamy ich dopiero trzy. Teraz koncentrujemy się już na kolejnym meczu z Pogonią Łaszczówka, a nie będzie to dla nas łatwe spotkanie, bo dla rywali walczących o utrzymanie każdy punkt będzie na wagę złota – uzupełnia szkoleniowiec Huczwy.

Huczwa Tyszowce – Roztocze Szczebrzeszyn 5:1 (2:0)

Bramki: Raczkiewicz (20, 57), Droździel (37), Sioma (69), Maliszewski (80) - Lavruk (65)

Huczwa: Waśkiewicz – Bojarczuk, Anioł, Materna, Podborny – Maciejko (70 Walentyn), Sioma, Droździel (60 Maliszewski), T. Raczkiewicz (Szumlański) - Okalski, Dworak.

Roztocze: Hadło – Chałas, W. Mazur, B. Mazur, Zwolak - K. Kornas (46 Wróbel), Rudakov, Klimkiewicz, Lavruk, Malec (65 Migryt) – Gulak ( 60 Ryń).

Sędziował: Garbaty

Pozostałe wyniki

Victoria Łukowa/Chmielek – Sokół Zwierzyniec 2:2 (1:1)

Bramki: Kukiełka (30), Staroń (71) – E. Kniaziowski (15, 70).

Victoria: Berbecki – Baran, Wojtyna, Kukiełka, Jonak – Kulpa (85 Król), Czapla, Klecha (65 Hanas), Dziura, Karwacki (65 Skrzypek), Staroń.

Sokół: Paczos, Bielec, Sirko, Sawa, Łukasik – Kapłon, Krzepiłko, Kosiński (80 Przybylak), Lachowicz, E. Kniaziowski, Sławkowski (46 Rudy).

Sędziował: Swacha.

Olender Sól – Sparta Wożuczyn 3:1 (1:0)

Bramki: Kniaź (24), P. Muzyka (62, 90+3) – K. Chudyga (78).

Olender: Kowal – Kmieć, Kiełbasa, Olszówka, Siembieda – D. Muzyka (90 P. Chorębała), Rój, M. Chorębała (46 Szpot), Kniaź (75 Nizio), Cios - P. Muzyka.

Sparta: Wojtaszek – Sak, Mroczka, Jurczyszyn, Grzyb (70 A. Chudyga) – Jurkiewicz, M. Chudyga, Antoniuk, K. Chudyga – Mac,. M. Kuźniarski.

Sędziował: Górski.

Igros Krasnobród – Potok Sitno 3:0 (0:0)

Bramki: Gozdek (52, 60) Pisarczyk (89).

Igros: Kierepka – Szewczuk, Wasyl, Grela, Bartecki – Ożóg, R. Kostrubiec (46 Molenda), Rzeźnik, Nizio (74 Pisarczyk) – Hałasa, Margol (46 Gozdek).

Potok: Grzęda – Drozdowski, Kasprzak, Kulas (72 Kiecana), Łepak – Pawliszak, Denkiewicz (46 Dudek), K. Pyś, D. Samulak – D. Pyś (65 Misztal), Kozyra.

Czerwona kartka: Dudek 53.

Sędziował: Jasina

Olimpia Miączyn – Korona Łaszczów 3:0 (1:0)

Bramki: Markiewicz (15), Jachorek (83), Musiał (90)

Olimpia: Szczepanik – Karpiuk, Łyko, Markiewicz, Cisek, Yakovliuk, Gdula (70 Różniatowski), Kulas (60 Musiał), Jachorek, Wróbel, Łyp.

Korona: Mac – Swatowski, Tyski (37 Umer), Mossourec, Kuźniarski, Wojnarski (77 Sagan), Stefaniuk, Oznański, Huzar (46 Rembisz), Rój, Borowiak

Sędziował: Wróbel

Grom Różaniec – Pogoń 96 Łaszczkówka 1:1

Bramki: Kwiatkowski (36) – Stępniak (83)

Grom: Markowicz – Kuczyński, Paluch, Łogin, Grelak, P. Grasza (68 Czarny), Przeszło (62 Myszak), Kwiatkowski, Rak – Kusiak, Odrzywolski.

Pogoń: Maksymiak – Tatar, Stępniak, Nagowski, Bukowski, Kłoda, J. Jeruzal, Lasota, Kuks (80 Szczepaniak), Cywka (89 Ł. Jeruzal), Wasiołek (65. Z. Jeruzal)

Sędziował: Swacha

Orion Dereźnia Solska – Włókniarz Frampol 0:0

Orion: Hasiak – Raduj, Rudy, Czerw, Szabat, Blicharz, Żybura, Kiełbasa ( 60 Niemiec), Rękas (70 Bastrzyk), Wilkos, Kowalik (80 Konopka)

Włókniarz: Saj – P. Dycha, D. Swatowski, Łukasik, Myszak – Wnuk (70 Spólnik), Nawrocki, Braniewski, Kapica (65 J. Dycha), Kosidło (65 Decyk), R. Swatowski (75 Majkut).

Sędziował: Kuryj

Cosmos Józefów – Omega Stary Zamość 2:0 (1:0)

Bramki: Piechnik (14), J. Danaj (90+3)

Cosmos: Pasierbiewicz - D. Paniak, Kołcon, Poźniak, Gnat – Łagożony, Sz. Mielniczek (73 Dmitruk), Podolak, , Szczerba (88 J. Danaj) - A. Piechnik (88 P. Mielniczek), Przybysławski.

Omega: Szopa – Goch, Kudriawcew (24 J. Baran), Denis, Maziarczyk – Wajdyk, Tchórz, Bojar - Łata, Ramian (73 Zając), Muda (55 Dywański). Czerwona kartka: Przybysławski 72 (za dwie żółte) Sędziował: Marek Borowiński.