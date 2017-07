Ostoja Skierbieszów wraca do zamojskiej okręgówki

Ostoja zdobyła aż 98 bramek, tracąc przy tym ledwie 20. Dodatkowo w 22 meczach zanotowała zaledwie dwie porażki – domową 0:1 przeciwko Granicy Lubycza Królewska i wyjazdową 1:2 z Orkanem. – Tak naprawdę już po rundzie jesiennej byliśmy blisko awansu, bo udało nam się wypracować siedem punktów przewagi nad wiceliderem – mówi szkoleniowiec Ostoi. – Jednak nie nastawialiśmy się na to, że od tego sezonu będziemy grać w „okręgówce”. Celem było wygranie ligi, ale nie byliśmy pewni czy finansowo uda nam się udźwignąć grę na wyższym szczeblu. Jednak po zakończeniu sezonu zdecydowaliśmy się spróbować swoich sił – przyznaje szczerze Kierepka.

Ostoja wraca więc do zamojskiej okręgówki po roku przerwy. Przed dwoma laty drużyna zajęła ostatnie miejsce i wróciła do A klasy. Teraz w Skierbieszowie chcieliby, aby przygoda na tym szczeblu potrwała dłużej. – Dwa lata temu zabrakło nam przede wszystkim doświadczenia. Dlatego w tym sezonie naszym celem będzie oczywiście walka o utrzymanie. Zdajemy sobie jednak sprawę, że czeka nas trudne zadanie – mówi trener Ostoi. – Nie ma się co oszukiwać obie ligi dzieli przepaść. Moim zdaniem zdecydowanie łatwiej awansować do „okręgówki” niż się później w niej utrzymać – ocenia.

Drużyna do nowego sezonu przygotowuje się od 10 lipca. Poza treningami trzy razy w tygodniu drużyna brała udział w Pucharze Starosty zamojskiego. W I rundzie zespół trenera Kierepki pokonał u siebie 3:2 Igros Krasnobród ale w kolejnej fazie musiał uznać wyższość Alwy Brody Małe ulegając 1:4. Widać więc jak na dłoni, że drużyna potrzebuje wzmocnień. – Naszym głównym problemem jest środek obrony – przyznaje trener. – Pracujemy nad uzupełnieniem składu. Dodatkowo chciałbym aby w zespole zostało dwóch czołowych zawodników: Mateusz Duda i Artur Waga. Jeżeli uda nam wzmocnić i utrzymać trzon to będę bardzo zadowolony.

Zamojska klasa okręgowa startuje już 12 sierpnia. Ostoję w pierwszym meczu zmierzy się u siebie z Omegą Stary Zamość. – W każdym meczu będziemy się starali grać jak najlepiej i będziemy się cieszyć z każdego zdobytego punktu – kończy Kierepka.