Włókniarz Frampol zaprasza na Cykl turniejów o Puchar Burmistrza

Cykl rozpocznie się od sylwestrowego turnieju Charytatywnego z którego dochód zostanie przeznaczony na pomoc dwóm rodzinom z niepełnosprawnymi dziećmi. – Bardzo zależy nam na pomocy dlatego zapraszamy do udziału jak najwięcej drużyn – zachęca Mirosław Kubina, prezes Włókniarza. – Fajnie by nie był to tylko turniej lokalny i żeby wzięły w nim udział także zespoły z dalszych okolic, choćby Lublina. Na ten moment wiemy, że spoza naszego regionu na zawody wybiera się ekipa Dywanów Łuszczów – mówi Kubina.

Już w 2018 roku na hali we Frampolu co tydzień będą się odbywać kolejne zawody. 6 stycznia do zmagań staną oldboye, którzy zmierzą się ze sobą w Memoriale Bogdana Rekiela i Kazimierza Papierza. Tydzień później do zmagań stanął juniorzy młodsi (rocznik 2001 i młodsi), a 21 stycznia zmierzą się ze sobą seniorskie drużyny klubowe. Jako ostatni do rywalizacji w styczniu staną młodzicy (rocznik 2005 i młodsi).

Czwartego lutego zagrają ze sobą Trampkarze (r. 2004 i młodsi), a 11 lutego odbędzie się turniej dla młodzika młodszego (r. 2006 i młodsi). Tydzień później do zmagań przystąpią Orliki (r. 2008 i młodsi), a 25 lutego przyjedzie kolej na Żaków (r. 2010 i młodsi). Ostatni zawody odbędą się czwartego marca kiedy do rywalizacji przystąpią Skrzaty (r. 2011 i młodsi).

Wpisowe na każdy z turniejów wynosi 200 złotych od drużyny. Organizatorzy zapewniają dla każdego zespołu: profesjonalną opiekę medyczną, wodę mineralną, poczęstunek, a także dobrą zabawę i grad emocji. Ponadto dla zwycięzców każdego z turniejów przewidziane są puchary i nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowego ufundowane przez AMH 365 Sport – dystrybutora marki Hummel. Nagrodzeni zostaną także królowie strzelców, najlepszy bramkarz i najlepszy piłkarz każdego z wyżej wymienionych turniejów.

Wszyscy zainteresowani udziałem w cyklu zawodów o Puchar Burmistrza proszeni są o kontakt z organizatorami: Zenon Tchórzewski 606 493 934, Mirosław Kubina 517 385 265. Zgłoszenia można przesyłać także pod adresem mailowym wlokniarzframpol@gmail.com

Stawiają na swoich

Zespół z Frampola grający w zamojskiej okręgówce od wielu lat opiera się głównie na wychowankach i graczach z najbliższych okolic. – Taką mamy politykę w klubie, że staramy się stawiać na naszą młodzież – mówi Kubina. – Obecna runda nie jest jednak dla nas udana i chętnie widziałbym w zespole kogoś doświadczonego, szczególnie w formacji obrony bo w ataku nie wygląda to najgorzej. Uważam, że mamy dobre warunki do treningów dlatego każdy chętny może się do nas zgłosić. Cel na ten sezon mamy jasny: utrzymanie – kończy prezes Włókniarza.