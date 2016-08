Zmiana lidera w zamojskiej okręgówce

Kolejny raz okazało się, jak ważnym zawodnikiem dla Huczwy Tyszowce jest Damian Ziółkowski. 22-latek trafił trzy razy, a biało-zieloni ograli 3:0 Koronę Łaszczów. Dzięki temu zostali nowym liderem zamojskiej „okręgówki”, bo Grom Różaniec nie był równie skuteczny, niespodziewanie przegrywając na wyjeździe z Sokołem Zwierzyniec 1:2.

Dla zespołu prowadzonego przez Andrzeja Wachowicza było to dopiero pierwsze zwycięstwo w bieżącym sezonie.

– Zagraliśmy nasz najlepszy dotychczas mecz. W pierwszej połowie operowaliśmy piłką lepiej od rywali, stworzyliśmy sobie kilka niezłych sytuacji, ale nie potrafiliśmy ich wykorzystać. Dostaliśmy natomiast bramkę do szatni. Nie podłamało nas to, ale po przerwie nie prezentowaliśmy się już tak dobrze. Paradoksalnie to jednak wówczas strzelaliśmy gole. Wygraliśmy to spotkanie dzięki waleczności i zespołowości – ocenił szkoleniowiec Sokoła.

Dotychczasowy lider spadł na trzecie miejsce. Przeskoczyło go jeszcze Roztocze Szczebrzeszyn, które bez większych kłopotów ograło Orion Dereźnia Solska 3:1. Dla beniaminka była to dopiero pierwsza porażka w sezonie.

Pierwszy punkt zdobyła natomiast Pogoń 96 Łaszczówka. Podopieczni Grzegorza Gwozdy przegrywali już 0:2 z Olendrem Sól, ale zdołali doprowadzić do wyrównania dzięki dwóm trafieniom Jakuba Jeruzala. Szczególnie piękna była druga bramka, zdobyta bezpośrednio z rzutu rożnego.

Cenne zwycięstwo odniosła Omega Stary Zamość, która po zaciętym, emocjonującym meczu ograła Olimpię Miączyn 3:2. Bohaterem gospodarzy został Bartosz Nizioł, który strzelił wszystkie trzy bramki. W 12 min otworzył wynik spotkania, w 63 doprowadził do wyrównania, w 72 przesądził o wygranej swojej drużyny.

Znów punkty straciła Victoria Łukowa/Chmielek. Tym razem podopieczni Marka Hyza nie dali rady ograć na wyjeździe Cosmosu Józefów. Lider uciekł im już na osiem „oczek”.

Omega Stary Zamość – Olimpia Miączyn 3:2 (Nizioł 12, 63, 72 – Kukiełka 18, M. Musiał 47) * Sokół Zwierzyniec – Grom Różaniec 2:1 (Kosiński 70, Kniaziowski 82 – Kaproń 45) * Roztocze Szczebrzeszyn – Orion Dereźnia Solska 3:1 (Pliżga 3, Fediuk 35, Mazur 90+2 – Kupryn 50) * Pogoń 96 Łaszczówka – Olender Sól 2:2 (Jeruzal 74, 82 – Nizio 62, 70) * Włókniarz Frampol – Igros Krasnobród 0:3 (Mruk 61, Grela 70, Gozdek 83) * Sparta Wożuczyn – Potok Sitno 2:1 (Mroczka 70, Sak 90+1 – Kiecana 49) * Korona Łaszczów – Huczwa Tyszowce 0:3 (Ziółkowski 26 z karnego, 55 z karnego, 62) * Cosmos Józefów – Victoria Łukowa/Chmielek 0:0.