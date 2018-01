Przymusowe wolne akademików. Rywal wycofał się z rozgrywek

Powodem było wycofanie się rywali z rozgrywek I ligi, co było następstwem kłopotów finansowych klubu. – W związku z pismem, które otrzymaliśmy 17 stycznia od Ludowego Klubu Piłki Ręcznej Moto Jelcz Oława o rezygnacji z dalszej gry w grupie B I ligi, anulowaliśmy wyniki rozegranych dotychczas meczów, jak też odwołaliśmy zawody tej drużyny zaplanowane do końca pierwszej rundy. Tym samym, już do końca sezonu, w każdej kolejce zespół, który miał grać z LKPR Moto-Jelcz będzie pauzował – tłumaczy Bogusław Trojan, Komisarz Rozgrywek ZPRP.