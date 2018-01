Azoty Puławy zaczynają walkę o Puchar Polski

Pucharową rywalizację rozpoczynają w środę panowie. Prawdziwe święto czeka kibiców w Białej Podlaskiej. Przeciwnikiem I-ligowego AZS AWF będzie wicemistrz Polski, finalista ostatniej edycji PGNiG PP Orlen Wisła Płock. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 18 w hali FAWF przy ul. Marusarza 8.

Zdecydowanym faworyci są goście, którzy od wielu lat należą, razem z mistrzem kraju PGE Vive Kielce, do najlepszych drużyn w Polsce. Rywali akademików prowadzi selekcjoner męskiej reprezentacji narodowej Piotr Przybecki. Nafciarze to od kilku sezonów również uczestnik Ligi Mistrzów. W kadrze aż roi się od przedstawicieli reprezentacji narodowych. Polskę reprezentują bramkarze Marcin Wichary i Adam Morowski oraz gracze z pola: doskonale znany w regionie, były zawodnik Azotów Puławy, lewoskrzydłowy Przemysław Krajewski, kolejny skrzydłowy Michał Daszek, rozgrywający Tomasz Gębala i grający na pozycji obrotowego jego brat Maciej. Na środku rozegrania występuje kolejny piłkarz z przeszłością w Puławach Marko Tarabochia. Z Rumunii są rozgrywający Dan-Emil Racotea i skrzydłowy Valentin Ghionea, a z Chorwacji rozgrywający Sime Ivić i skrzydłowy Lovro Mihić. Na rozegraniu występuje również Serb Nemanja Obradović, zaś na prawej stronie drugiej linii Brazylijczyk Jose Guilherme de Toledo. W rozgrywkach PGNiG Superligi ekipa Orlen Wisły jest liderem grupy pomarańczowej, w której rywalizuje razem z Azotami.

W niedzielę akademicy po wyjazdowym zwycięstwie z Viretem Zawiercie zostali mistrzem pierwszej rundy rozgrywek I ligi grupy B. Inny wynik niż wygrana gości będzie sporą sensacją. Fani AZS AWF z pewnością liczą na korzystny bieg zdarzeń. – Jest duże zainteresowanie naszym meczem. Wiadomo, że jest jeden faworyt, ale my chcemy zagrać dobre zawody. Przyjazd do naszego miasta tej klasy zespołu, co Orlen Wisła, otwiera drogę do święta piłki ręcznej i mamy nadzieję, że tak będzie – mówi Mariusz Lichota, prezes AZS AWF Biała Podlaska.

Od wyjazdu do Przemyśla udział w PGNIG PP rozpoczną Azoty Puławy. Ekipa trenera Daniela Waszkiewicza jest faworytem starcia z miejscowym Czuwajem (godzina 18). – Przeciwnicy grają u siebie i będą chcieli sprawić niespodziankę. Czuwaj to solidna, grająca szybko I-ligowa drużyna. Jeśli zagramy solidnie w obronie, skoncentrowani od początku, to nie powinno być problemów z wygraną – zapowiada rozgrywający Azotów Piotr Pezda.

Pozostałe pary 1/16 PGNIG PUCHARU POLSKI: Stal Gorzów – Sandra Spa Pogoń Szczecin * KPR Ostrovia Ostrów Wielkopolski – Chrobry Głogów * MSPR Siódemka Miedź Legnica – Gwardia Opole * SPR PWSZ Tarnów – Górnik Zabrze * Gwardia Koszalin – Spójnia Gdynia * SPR GKS Żukowo – Meble Wójcik Elbląg * AZS UW Warszawa – PGE VIVE Kielce * SPR Końskie – SPR Stal Mielec * Olimpia MEDEX Piekary Śląskie – Piotrkowianin Piotrków Trybunalski * MKS Wieluń – Zagłębie Lubin * MKS Grudziądz – Wybrzeże Gdańsk.