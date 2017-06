Nie było mocnych AZS UMCS Lublin

Młodzi lublinianie byli poza konkurencją w rocznikach 2003 i 2004. Wśród starszych podopieczni trenera Ryszarda Skowrońskiego odnieśli komplet pięciu zwycięstw. W drodze do finału pokonali Skrwę Gostynin, Victorię Tomaszów Mazowiecki, Orlęta Zwoleń i MKS Biłgoraj. W finale zwyciężyli Wisłę Sandomierz 25:17. W tej kategorii wiekowej wyróżnionym zawodnikiem KU AZS UMCS został Krystian Urban. – Nie było łatwo ograć Wisłę, tym bardziej, że ten zespół był naprawdę na wysokim poziomie sportowym. Drużynę, która jest zapleczem młodych zawodników dla seniorskiej ekipy Wisły, grającej na co dzień w II lidze, prowadziło aż trzech trenerów. Mecz finałowy rywale nagrywali. Dlatego osiągnięty przez naszych zawodników sukces bardzo cieszy – mówi trener Skowroński.

Jeszcze bardziej okazały sukces lubelscy szczypiorniści odnieśli w rywalizacji rocznika 2004. Tam ich finałowym przeciwnikiem był jeszcze bardziej wymagający zespół, bo Płocka Akademia Piłki Ręcznej. Z tej drużyny najlepsi gracze w przyszłości mogą trafić do seniorskiej kadry wicemistrzów Polski Orlen Wisły Płock. – Młodsi chłopcy też wykonali dobrze swoje zadanie. Mamy powód do radości i dumy – mówi opiekun KU AZS UMCS Lublin. W drodze do finału młodzi lubelscy akademicy ograli Azoty Puławy III S.A., Padwę Zamość II i Padwę Zamość I. Wyróżniony zawodnik KU AZS UMCS to Ignacy Chodowski.

Rocznik 2003

Wyniki meczów: KU AZS UMCS Lublin – Skrwa Gostynin 34:14 * AZS UMCS – Victoria Tomaszów Mazowiecki 31:22 * AZS UMCS – Orlęta Zwoleń 38:18 * AZS UMCS – MKS Biłgoraj 25:23 * finał: AZS UMCS – Wisła Sandomierz 25:17.

Klasyfikacja końcowa: 1. KU AZS UMCS Lublin, 2. Wisła Sandomierz, 3. MKS Biłgoraj, 4. MKS Piotrkowianin, 5. Azoty Puławy S.A., 6. Victoria Tomaszów Mazowiecki, 7. KS Unia Lublin, 8. Orlęta Zwoleń, 9. Skrwa Gostynin.

Rocznik 2004

Wyniki meczów: KU AZS UMCS Lublin – Azoty Puławy III S.A. 22:5 * AZS UMCS – Padwa Zamość II 26:13 * AZS UMCS – Padwa Zamość I 32:12 * finał: AZS UMCS – Płocka Akademia Piłki Ręcznej 26:19.

Klasyfikacja końcowa: 1. KU AZS UMCS Lublin, 2. Płocka Akademia Piłki Ręcznej (chłopcy), 3. Płocka Akademia Piłki Ręcznej (dziewczęta), 4. Padwa Zamość I, 5. Padwa Zamość II, 6. Wisła Sandomierz, 7. Victoria Tomaszów Mazowiecki, 8. Azoty Puławy IV S.A., 9. Azoty Puławy I S.A., 10. Azoty Puławy II S.A., 11. Azoty Puławy III S.A., 12. Azoty Puławy (dziewczęta).