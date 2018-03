Padwa Zamość - MOSiR Bochnia 26:26. Wygrana po rzutach karnych [zdjęcia]

Mecz z liderem miał odbyć się na początku marca, w pierwszej kolejce nowo utworzonej tzw. grupy mistrzowskiej. Kłopoty z halą zmusiły gospodarzy do zmiany terminu. Kibice, którzy zdecydowali się przyjść do zamojskiej hali OSiR nie żałowali swojej decyzji.

Od początku spotkanie było bardzo zacięte i jak na II-ligowy poziom stało na dobrym poziomie. Obie drużyny nastawiły się na walkę o końcowy triumf. Przez pierwszą połowę mecz był wyrównany. W 21 minucie Szymon Fugiel doprowadził do remisu 10:10. Końcówkę tej odsłony lepiej wykorzystali goście, którzy wypracowali sobie zaliczkę trzech goli (15:12).

Na początku drugiej odsłony w lepszych nastrojach byli przyjezdni, którzy prowadzili już nawet 18:14. Gospodarze nie załamali się niekorzystnym biegiem zdarzeń i konsekwentnie dążyli do zmiany rezultatu. Wspierali ich w tym wierni kibice. Przełamanie nastąpiło w 51 minucie, kiedy po czterech golach z rzędu (dwa razy Tomasz Fugiel, raz jego brat Szymon i Tomasz Samoszczuk) objęli prowadzenie 22:20. Jedną bramkę przewagi miejscowi utrzymali do 59 minuty.

W ostatniej akcji spotkania do remisu 26:26 doprowadził Łukasz Urbanowicz i do wyłonienia zwycięzcy konieczne były rzuty karne. W nich lepsi okazali się gospodarze. Nie obyło się jednak bez horroru. W serii rzutów z 7 metra Padwa przegrywała już bowiem 1:3, a mimo to zwyciężyła 5:4.

– Przeżywałem podobne emocje jak po meczu z AZS UJK Kielce, kiedy też wygraliśmy po karnych. Z jednej strony odczuwam radość ze zwycięstwa, z drugiej brakuje tego jednego punktu – podsumował krótko trener Padwy Tomasz Czerwonka.

Padwa Zamość – MOSiR Bochnia 26:26 (12:15), 5:4 po rzutach karnych

Padwa: Bąk, Drabik, Wnuk – T. Fugiel 11, Sz. Fugiel 11, Samoszczuk 2, Adamczuk 2, Sałach, Bigos, Maciocha, Pieczykolan, Kozyrski. Kary: 10 minut.

W innym zaległym meczu: AZS Politechnika Świętokrzyska Kielce – PGE Vive II Kielce 31:29 (15:15).

1. Bochnia 9 22 290-235

2. AZS UJK 9 20 259-226

3. Sandomierz 9 20 270-227

4. Padwa 9 19 227-223

5. Vive II 9 10 245-243

6. Politechnika 9 9 225-247

7. Orzeł 9 6 245-289

8. NLO SMS 9 2 225-296

7-8 kwietnia: Bochnia – AZS UJK Kielce • Orzeł Przeworsk – Padwa • PGE Vive II Kielce – Wisła Sandomierz • NLO SMS ZPRP Kielce – AZS Politechnika Świętokrzyska Kielce.