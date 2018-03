Zamościanie występują w grupie mistrzowskiej, która walczy o awans do I ligi. Z powodu kłopotów z halą w Zamościu spotkanie pierwszej kolejki sprzed tygodnia z liderem MOSiR Bochnia zostało przełożone na 24 marca. Tym samym wyjazdowy mecz w Kielcach był pierwszym w drugim etapie rozgrywek czwartej grupy II ligi. Faworytem byli szczypiorniści Padwy, którzy przystępowali do rywalizacji z czwartej pozycji w grupie i z 11 punktami na koncie. Rywale zajmowali ostatnią lokatę w tabeli.

Gospodarze, z którymi pracują znani w Polsce i na świecie, związani z Kielcami piłkarze ręczni jak Rafał Bernacki, Mariusz Jurasik czy Sławomir Szmal, nie mieli nic do stracenia. Udowodnili to w pierwszej części meczu, kiedy przejęli inicjatywę i w pełni kontrolowali wynik. Po pierwszych 30 minutach wygrywali 17:15.

Nic dziwnego, że w przerwie szkoleniowiec Padwy Tomasz Czerwonka, przeprowadził poważną rozmowę ze swoimi zawodnikami. Zdecydowanej poprawie uległa gra obronną zamościan. W 40 minucie bardzo ważne piłki odbił bramkarz Padwy Karol Drabik. Udane interwencje golkiperra przyjezdnych miały duże znaczenie dla postawy przyjezdnych, którzy przejęli inicjatywę. 12 minut przed końcem Szymon Fugiel wyprowadził zamościan na jednobramkowe prowadzenie 22:21. To był kluczowy moment dla końcowych rozstrzygnięć spotkania w Kielcach. Padwa utrzymywała skromną przewagę. Kiedy zabrzmiała końcowa syrena na tablicy wyników było 29:28 dla gości. – Wygraliśmy i to jest dla nas najważniejsze. Trzy punkty jadą do Zamościa. Po kilku miesiącach stylu nikt nie będzie pamiętał. Choć doskonale wiemy, że był on daleki od tego czego oczekiwaliśmy. W najbliższych dniach omówimy sobie z zawodnikami pewne kwestie, ponieważ moim zdaniem niektóre sytuacje nie powinny mieć miejsca – powiedział po spotkaniu opiekun Padwy.

NLO SMS ZPRP Kielce – Padwa Zamość 28:29 (17:15)

Padwa: Bąk, Drabik, Wnuk – T. Fugiel 8, Sz. Fugiel 7, Maciocha 4, Adamczuk 2, Sałach 2, Bigos 2, Pieczykolan 2, Samoszczuk 2, Kozyrski, Gałaszkiewicz. Kary: 6 minut.

Pozostałe wyniki: MOSiR Bochnia – Wisła Sandomierz 24:32 (13:16) * Orzeł Przeworsk – AZS Politechnika Świętokrzyska Kielce 27:29 (13:12) * dzisiaj: PGE VIVE II Kielce – AZS UJK Kielce.