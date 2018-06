Szczypiornistki AZS UMCS Lublin obroniły tytuł sprzed roku!

Zmagania finałowe odbyły się w dniach 1-3 czerwca. Zorganizował je AZS Politechniki Opolskiej. Rozgrywki toczyły się w Opolu i Komprachcicach.

Rywalkami lublinianek w fazie grupowej były zawodniczki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Politechniki Gdańskiej oraz Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. W pierwszym meczu zielono-białe wyraźnie pokonały Uniwersytet Śląski 29:16 (17:7). Kolejne spotkanie obrończynie tytułu stoczyły z Politechniką Gdańską. W nim także pewnie triumfowały 26:14 (15:6). Najlepszą zawodniczką pojedynku wybrana została Jagoda Lasek. Ostatnie spotkanie z Bydgoszczą było tylko potwierdzeniem świetnej formy lublinianek, które zwyciężyły 28:14 (12:6). MVP tego spotkania została Katarzyna Jarosz. AZS UMCS Lublin z kompletem wygranych zameldował się w ćwierćfinale.

W nim szczypiornistki z Lubelszczyzny nie zwolniły tempa. Bez większych problemów pokonały zawodniczki Uniwersytetu Warszawskiego. MVP tego meczu wybrano Magdalenę Markowicz. Wygrana 27:13 (16:5) nie tylko dała miejsce w półfinale, ale zapewniła pierwsze miejsce w kategorii uniwersytetów. To jednak nie zadowalało zielono-białych, które celowały w obronę tytułu.

W 1/2 finału rywalkami akademiczek z Lublina były reprezentantki Akademii Wychowania w Katowicach. Zawodniczki ze Śląska postawiły trudne warunki. Do przerwy Lublin wygrywał 11-9. W drugiej połowie przewaga minimalnie zmalała, ale to AZS UMCS wygrał 22:19 i awansował do finału. Dobrze zaprezentowała się bramkarka – Monika Nóżka, do której trafiło wyróżnienie dla MVP meczu.

W najważniejszym starciu turnieju przeciwniczkami lublinianek były szczypiornistki Politechniki Łódzkiej. Do przerwy to rywalki prowadziły 10:9. Po zmianie stron za odrabianie strat wzięły się jednak obrończynie tytułu. To one mogły cieszyć się z końcowego triumfu po ostatniej syrenie. Lublin wygrał 18:15. Ponownie duży udział w sukcesie miała stojąca między słupkami, Monika Nóżka. Bramkarka otrzymała wyróżnienie dla najlepszej zawodniczki finału.

Zawodniczki AZS UMCS Lublin zostały docenione także indywidualnie za cały turniej. Najlepszą skrzydłową została Jagoda Lasek, a najlepszą bramkarką Monika Nóżka.