Przed MŚ w piłce ręcznej kobiet. O medal będzie bardzo trudno

Wszystkie są filarami narodowej drużyny, a ich ewentualna absencja byłaby sensacją dużego kalibru. Najbardziej doświadczona z tego grona jest Kinga Achruk. Urodzona w Kraśniku zawodniczka do wielkiej piłki ręcznej wystartowała z JKS Jarosław. Później grała w UKS 5 Puławy, UKS Dwójce Lublin oraz Orliku Lublin. W 2004 r. opuściła nasz region i trafiła do SMS Gliwice. To tam nabrała doświadczenia i zapracowała na transfer do Zagłębia Lubin. W „miedziowych” była niekwestionowaną gwiazdą i doprowadziła ekipę z Dolnego Śląska do mistrzostwa Polski w 2011 r. W finale Zagłębie pokonało wówczas SPR Lublin. W tym czasie na swoim koncie zapisała również cztery srebrne medale krajowego czempionatu. Jej dobra forma zwróciła uwagę europejskiego potentata, czarnogórskiej Buducnost Podgorica, gdzie przeniosła się w 2013 r. Z ekipą z Bałkanów wygrała w 2015 r. Ligę Mistrzyń. Przed obecnym sezonem postanowiła jednak wrócić do kraju i trafiła do MKS Perła. W nowych barwach Achruk radzi sobie znakomicie i dla lublinianek zdobyła już w rozgrywkach ligowych 49 bramek.

Szansę na zdobycie biletu do Niemiec mają trzy zawodniczki Perły Lublin:

W ten weekend Biało-Czerwone grają w Rumunii, gdzie odbywa się turniej towarzyski. Oprócz ekipy Leszka Krowickiego oraz gospodyń, w Craiovej pojawiły się jeszcze Brazylijki i Macedonki. To właśnie ta impreza jest ostatnim testem naszej kadry przed rozpoczynającymi się 1 grudnia mistrzostwami świata. Ma ona również posłużyć Leszkowi Krowickiemu do ostatecznego wyboru kadry na czempionat globu.

58 na 187

Pewną pozycję między słupkami polskiej bramki powinna mieć również Weronika Gawlik. To prawdziwa ikona lubelskiej drużyny, w której występuje od 2011 r. 31-letnia zawodniczka przygodę z piłką ręczną zaczynała od Sośnicy Gliwice. Na wielkie wody wypłynęła jednak dopiero w Lublinie. Nie jest może szczególnie efektowna, ale jest za to niesamowicie skuteczna. I wydaje się, że za to najbardziej ceni ją Leszek Krowicki. W mistrzostwach świata grała już 2 lata temu i zajęła wówczas z kadrą czwarte miejsce. Odbiła wówczas 58 ze 187 rzutów.

Najmłodsza z grona lubelskich reprezentantek jest Joanna Drabik. 24-letnia wychowanka KSS Kielce to już uznana firma w polskim szczypiorniaku. W Lublinie gra od 2013 r. Nie wiadomo, jak długo będzie można ją oglądać w hali Globus, bo Drabik po zakończeniu każdego sezonu może przebierać w ofertach. W czerwcu 2015 r. prestiżowy portal Handball Planet uznał ją za najlepszą obrotową młodego pokolenia na świecie.

Czwarte i przedostatnie

Czy wymieniona trójka ma szanse wrócić z Niemiec z medalami mistrzostw świata? O to będzie piekielnie trudno, bo Polska z pewnością nie jest faworytem do czołowych miejsc.

Trzeba pamiętać, że kadra jest w trakcie przebudowy, a jej nadrzędnym celem jest dobry występ w Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. Zmiana pokoleniowa w ekipie Biało-Czerwonych na razie idzie bardzo opornie. Ostatni sukces naszej drużyny został odniesiony w 2015 r., kiedy w mistrzostwach świata w Danii zajęliśmy 4 miejsce. Po tym turnieju z kadrą pożegnał się jednak Kim Rasmussen. Nowym trenerem został znany z niezłej pracy w Niemczech Leszek Krowicki. Za główny cel postawił sobie przeprowadzenie zmiany pokoleniowej w drużynie. Skończyła się ona przedostatnim miejscem w mistrzostwach Europy w Szwecji. Fatalnie nam poszło również w kwalifikacjach do rozpoczynających się w przyszłym tygodniu mistrzostw świata. W czempionacie globu wystąpimy tylko dzięki dzikiej karcie przyznanej przez międzynarodową federacje. W rywalizacji sportowej Polska okazała się zdecydowanie gorsza od Rosji.

Grupa B

W Niemczech zagramy w grupie B, która swoje mecze będzie rozgrywać w EgeTrans Arena w Bietigheim-Bissingen. Razem z nami wystąpią tam również Norweżki, Szwedki, Czeszki, Węgierki i Argentynki. Polki będą faworytkami jedynie w konfrontacji z zawodniczkami z Ameryki Południowej. W pozostałych meczach to rywalki powinny być stroną przeważającą. Do fazy pucharowej zakwalifikują się cztery najlepsze ekipy z każdej z grup, a więc podopieczne Leszka Krowickiego muszą pokonać co najmniej jedną drużynę z Europy.

Joanna Drabik - kołowa reprezentacji Polski

- Jedziemy walczyć o medal mistrzostw świata. Jesteśmy w stanie wyjść z naszej grupy. Faza play-off zawsze rządzi się swoimi prawami, więc wierzę, że stać nas na wiele niespodzianek. Naszą siłą jest drużyna. Jestem pewna, że każda z nas da z siebie nawet nie 100, a 200 procent. Wiadomo, że za mną ciężki okres w klubie, bo razem z Perłą rozegrałam mnóstwo spotkań. Szybko się regeneruję, więc powinnam być w czasie mistrzostw w dobrej formie fizycznej. Czy czuje się pewna otrzymania powołania na mistrzostwa? Napięcie na pewno jest, bo każdy chce pojechać na tę imprezę. O tym jednak zadecyduje trener.

Rywalki

• Norwegia

Obrończynie mistrzowskiego tytułu i jeden z faworytów. W swojej historii Norweżki trzy razy zostawały najlepszym zespołem świata. Zawiodły jedynie w Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro, które zakończyły z zaledwie brązowym medalem. W ich drużynie warto zwrócić uwagę na Norę Mork. Zawodniczka węgierskiego Gyori to od lat najlepsza prawa rozgrywająca na świecie.

• Szwecja

Zawodniczki Trzech Koron nie mogą nawet równać się ze swoim potężnym sąsiadem. Ekipa Henrika Signella potrafi jednak zaskakiwać, tak jak w mistrzostwach Europy w 2014 r., które ukończyła na najniższym stopniu podium. W ostatnich Igrzyskach Olimpijskich Szwedki zostały sklasyfikowane na 7 miejscu. Ich gwiazdą jest Isabelle Gullden. 28-latka z duńskiego Viborga była najlepszą zawodniczką czempionatu Starego Kontynentu w 2014 r.

• Czechy

Dla naszych południowych sąsiadów już sam udział w mistrzostwach świata jest sporym sukcesem. Bilet do Niemiec Czeszki wywalczyły dzięki pokonaniu w kwalifikacjach Turcji. W swojej historii trzy razy stawały na podium czempionatu globu. Ostatni raz miało to miejsce jednak w 1986, kiedy zajęły drugie miejsce. W ich składzie warto zwrócić uwagę na Michaelę Hrbkovą, na co dzień występującą w niemieckiej Bundeslidze.

• Węgry

Jedna z najbardziej utytułowanych nacji w historii żeńskiego szczypiorniaka. Ostatnio mają jednak chude lata. Ostatni wielki sukces to 2012 rok i trzecie miejsce w mistrzostwach Europy. Mimo to pozostają zespołem nieobliczalnym, a ich największą gwiazdą jest Anita Gorbicz.

• Argentyna

Zawodniczki z Ameryki Południowej są etatowym uczestnikiem mistrzostw świata, ale stale zajmują w nich odległe miejsca. Najlepiej poszło im dwa lata temu, kiedy ukończyły rywalizację na 18 pozycji. Największą gwiazdą jest Luciana Mendoza.

Kiedy grają Polki?

• 2 grudnia, godz. 18: Szwecja – Polska • 3 grudnia, godz. 14: Czechy – Polska • 5 grudnia, godz. 20:30: Norwegia – Polska • 7 grudnia, godz. 14: Węgry – Polska • 8 grudnia, godz. 14: Argentyna – Polska

Wszystkie mecze Biało-Czerwonych, a także inne najciekawsze spotkania zostaną pokazane na żywo przez TVP Sport.