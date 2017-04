Azoty Puławy bez presji powalczą o półfinał Pucharu Polski

Los był nieprzychylny dla brązowych medalistów kraju. Aby awansować do półfinału puławianie będą musieli udowodnić swoją wyższość nad wicemistrzem Polski i finalistą ubiegłorocznej edycji PP Orlen Wisłą. Faworytem są „Nafciarze”, którzy razem z mistrzem i obrońcą trofeum Vive Tauronem Kielce nadają ton ligowej rywalizacji.

Obecna edycja tych rozgrywek toczy się według nowych zasad. Najważniejszą zmianą jest rezygnacja z Final Four. W zamian będzie jeden mecz finałowy zaplanowany na 20 maja. Już na etapie ćwierćfinałów dwaj faworyci, uczestnicy Ligi Mistrzów, Vive Tauron i Orlen Wisła mogli w losowaniu trafić na siebie. Tak się jednak nie stało. Na drodze Azotów znalazł się zespół z Płocka. Z tą ekipą puławianie tworzą bardzo ciekawą historię. W bieżącym sezonie rywalizacja obu ekip była bardzo wyrównana. Górą byli płocczanie, którzy za sprawą większego doświadczenia i mocniejszej kadry notowali wygrane: 29:24 u siebie i 29:25 w rewanżu, w Puławach. – W obu meczach brakowało nam niewiele. Górę wzięło ogranie Orlenu w Lidze Mistrzów. Mieliśmy rywali w zasięgu ręki, jednak kilka błędnych wyborów i przestoje sprawiły, że znowu schodziliśmy przegrani – przypomina były zawodnik Orlen Wisły, rozgrywający Azotów Piotr Masłowski.

Na drodze do ćwierćfinału puławianie ograli już SPR Końskie, zaś w 1/8 finał Meble Wójcik Elbląg. Z kolei „Nafiarze”, którzy przystąpili do gry dopiero od 1/8 nie mieli lekko z pokonaniem ambitnej drużyny Zagłębia Lubin (29:27). – To Płock jest pod większą presją, gdyż musi z nami wygrać – twierdzi rozgrywający Azotów Krzysztof Łyżwa. – Jedziemy powalczyć o zwycięstwo, jesteśmy dobrej myśli.

Pozostałe pary ćwierćfinałowe PP: Sandra Spa Pogoń Szczecin – Vive Tauron Kielce * MMTS Kwidzyn – Wybrzeże Gdańsk * OKPR Warmia Traveland Olsztyn – Gwardia Opole.

Panić już w Azotach

Nowym zawodnikiem puławskiego klubu został Marko Panić. To pochodzący z Chorwacji reprezentant Bośni i Hercegowiny, który podpisał trzyletni kontrakt, obowiązujący od 1 lipca tego roku. Leworęczny rozgrywający, który obecnie występuje w Chambery Savoir, we Francji, będzie grał na prawym rozegraniu i zastąpi odchodzącego do Francji Rafała Przybylskiego.

Panić urodził się w 1991 roku, mierzy 197 cm. Jest wychowankiem RK Jajce, później był graczem Borac Banja Luka, zaś od 2012 Chambery. O miejsce w składzie Azotów będzie rywalizował z Robertem Orzechowskim.