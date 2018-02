Azoty Puławy – Chambery Savoie 25:27. Dobrze tylko do przerwy

Początek zawodów cale nie zapowiada jednak porażki gospodarzy. To Bartosz Jurecki i jego koledzy od pierwszych minut nadawali ton rywalizacji. W dziewiątej minucie Paweł Podsiadło podwyższył nawet prowadzenie do trzech goli (7:4), a trener gości był zmuszony poprosić o czas.

Rozmowa z zawodnikami przydała się przyjezdnym, bo szybko wrócili do gry. Po kilku kolejnych minutach rywalizacji było 8:8. Później to jednak ponownie Azoty zanotowały zdecydowanie lepszy fragment. Dobra postawa w bramce Walentyna Koszowego, a do tego skuteczność w ataku spowodowały, że na przerwę puławianie schodzili prowadząc 15:12.

Druga połowa nie było już tak udana. Po zmianie stron Chambery błyskawicznie objęło prowadzenie 19:18. Później spotkanie było bardzo wyrównane. W 58 minucie rywale odskoczyli na trzy trafienia (25:22), ale podopieczni trenera Waszkiewicza nie mieli jeszcze zamiaru się poddawać. Mimo ambitnej postawy do końcowej syreny ekipa z Francji wygrała 27:25.

KS Azoty Puławy – Chambery Savoie HB 25:27 (15:12)

Azoty: Koszowy – Panic 7, Podsiadło 6, Ostrouszko 4, Gumiński 3, Jurecki 2, Prce 2, Grzelak 1, Masłowski, Kuchczyński, Orzechowski, Seroka.

Chambery: Genty, Meyer – Melić 7, Traore 5, Marescot 5, Minel 5, Tritta 3, Briffe 2, Gille, Malfondet, Mindegia Elizaga, Obranović, Paturel.