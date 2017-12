Azoty Puławy na koniec roku grają z Zagłębiem Lubin

Będzie to jednocześnie mecz ostatniej kolejki pierwszej rundy, kolejny odbędzie się dopiero w lutym przyszłego roku, wtedy puławianie pojadą na rewanż do Stali Mielec.

Puławianie muszą skoncentrować się na ostatnim czekającym ich zadaniu. A z pewnością nie będzie to łatwe, tym bardziej, że będzie to zakończenie maratonu gospodarzy, w którym przez ostatni miesiąc wybiegali na parkiety co trzy, cztery dni.

Azoty wystąpią w Lubinie w takiej roli, w jakiej w minioną niedzielę znaleźli się zawodnicy PGE Vive Kielce – zdecydowanego faworyta do zwycięstwa. Teraz to brązowi medaliści mistrzostw Polski będą musieli odpierać ataki lubinian. Trzy kolejki wstecz, podczas meczu w Opolu Gwardią, nie sprostali identycznemu zadaniu i długo męczyli się, aby wypracować kilkubramkową zaliczkę. Ostatecznie zwyciężyli różnicą zaledwie czterech goli (33:29).

Lubinianie w swojej hali dopiero po rzutach karnych ograli 4:3 Sandrę Spa Pogoń Szczecin. W regulaminowym czasie był remis po 31. Okazali się również lepsi od Spójni Gdańsk, Mebli Wójcik Elbląg i Energii MKS Kalisz. Nie dali jednak rady ekipom z czuba. W ostatni weekend Zagłębie odpoczywało. Zaplanowane wyjazdowe spotkanie z Gwardią Opole zostało przełożone na 7 lutego.

Zagłębie prowadzi były reprezentant Polski Bartłomiej Jaszka. W składzie Miedziowych najbardziej znanym zawodnikiem jest występujący na lewym skrzydle Arkadiusz Moryto. Ostatnio selekcjoner Piotr Przybecki dał też szansę grającemu na prawej flance Janowi Czuwarze. Obaj znaleźli się w szerokim składzie kadry Polski na styczniowy turniej kwalifikacyjny do mistrzostw świata 2019. W ostatnim meczu z Pogonią Czuwara zdobył pięć bramek, a Moryto siedem.

Puławianie udali się do Lubina we wtorek. Trener Daniel Waszkiewicz nadal nie będzie mógł skorzystać z kontuzjowanych środkowych rozgrywających Krzysztofa Łyżwy i Bartosza Kowalczyka. Ostatnio do grupy nieobecnych dołączył prawoskrzydłowy Patryk Kuchczyński.